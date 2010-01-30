به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد با حضور در دهمین نشست مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد مرکزی دهه فجر در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با ارائه گزارشی از برگزاری 568 همایش، 641 نشست تخصصی و میزگرد، 30165 سخنرانی، اعزام 12989 مبلغ، 16529 جشن در ولادت امام موسی کاظم(ع)، 3183 سوگواره عکس و شعر و وبلاگ‌‌نویسی، برپایی 377 نمایشگاه ارائه محصولات فرهنگی، 665 نمایش، 23574 آذین‌بندی و چاپ و توزیع 498 نوع پوستر و بنر خبر داد.

همچنین وی به 58440 اهدای محصولات فرهنگی، برگزاری 1502 مسابقه فرهنگی، 340 افتتاحیه تشکل، 41274 زیارت عاشورا، 1381جلسات قرآنی، 552 تجدید عهد و میثاق و نثار گل و غبارروبی و 2237 برنامه تجلیل و دیدار از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و 2745 ایستگاه صلواتی و 859 فعالیت متفرقه و در مجموع قریب به 200 هزار فعالیت در همین راستا اشاره کرد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده مرتبط با کمیته و بسترهای فراهم شده برای برپایی هرچه بهتر آیین‌های دهه فجر از جمله برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی گروه‌های هدف و تشکل‌های دینی در مأموریت‌های استانی، اظهار داشت: 5 ابلاغیه از کمیته مرکزی انجمنهای اسلامی، هیئات مذهبی و کانونهای اسلامی به تمامی ادارات تبلیغات اسلامی استانها ارسال شده است.