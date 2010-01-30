به گزارش خبرنگار مهر، در11 بهمن بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آثاری ازداریوش فرهنگ که بعد از 30سال به تئاتر بازگشته است، منیژه محامدی، ایرج راد، مسعود دلخواه، مهدی‌ مکاری، بهروز غریب‌پور ورضا گوران به صحنه می‌رود.

دربخش مسابقه بین‌الملل نمایش‌های"من، یک، هرکسی بخش دوم" از کره جنوبی ساعت 19،"میز"از لهستان ساعت 18:30 و 21 "عطر زمان" ساعت 20:30از لهستان به ترتیب درتالارهای وحدت، سالن شماره‌2 مجموعه ایرانشهر، وپارکینگ تالار وحدت اجرا می‌شوند. "داستان یک پلکان" نیز در دو بخش مسابقه بین‌الملل و چشم‌انداز تئاتر ایران در سال 89 ساعت 17 و 20 در تالار قشقایی اجرا می‌شوند.

نمایش "خدا در آلتونا حرف نمی‌زند" در بخش چشم‌انداز تئاتر ایران ساعت 17:30 و 20 در تالار شماره یک تماشاخانه ایرانشهراجرا می‌شود. نمایش"گالیله" به نویسندگی سعید ‌شهسواری وکارگردانی داریوش فرهنگ اقتباسی از اثر برتولد برشت است که ساعت 19 در سالن اصلی تئاتر شهر در بخش مهمان بین الملل به صحنه می‌رود. همچنین دراین بخش نمایش‌ اپرای مولوی به کارگردانی بهروز غریب‌پور ساعت 18:30 در تالار فردوسی آخرین اجرای خود را دارد.

در بخش‌مهمان جشنواره نمایش‌های"عیش ونیستی" به کارگردانی ایرج راد، ساعت 18:30 و 21 در تالار چهارسو، "دوازده"به کارگردانی منیژه‌ محامدی ساعت 17:30 و20 درتالار سایه،"شرق غزل"به کارگردانی مهدی‌مکاری ساعت 17 و 19:30در تالار مولوی اجرا می‌شوند.

همچنین نمایش‌های "شام‌آخر" به کارگردانی احمد سلیمانی ساعت 16 و19 در کارگاه نمایش در بخش تجربه‌های نو،"این عسل شهد گلی خونین است" به کارگردانی محسن رنجبر دربخش جشنواره‌جشنواره‌ها ساعت 18:30در خانه نمایش اداره تئاتر ازآثاری‌هستند که در اخرین روز جشنواره بیست وهشتم به صحنه می‌روند.

نمایش"موشه‌رو کی‌می‌خوره" به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس در بخش مرور تئاتر تهران در سال 88 ساعت 18:30 در تالار هنر،"نمایشی برای جشنواره" به کارگردانی مجتبی‌رستمی‌فردربخش برگزیدگان مناطق در تماشاخانه مهر ساعت 17 اجرا می‌شوند.

نمایش‌‌نامه‌خوانی "حافظه خفاش" به کارگردانی فریبا ثمر ساعت 15 در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهروتئاتر رادیویی "دانزن"به کارگردانی جواد پیشگر ساعت 18 در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می شوند.