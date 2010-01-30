کشور هند با 150 میلیون مسلمان جذب بانکداری اسلامی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، رحمان خان نایب رئیس پارلمان عالی هندوستان گفت: حزب حاکم کنگره پیشنهاد ارائه محصولات اقتصاد اسلامی را مطرح کرده است.

این حزب به دنبال تصویب وزارت اقتصاد، بانک ذخیره هندوستان و هیئت امنیت و مبادلات برای تسخیر یکی از بخشهای اقتصادی جهان است که روند رو به رشدی دارد.

خان افزود: اقتصاد اسلامی با سرعت قابل توجهی در جهان رشد می کند و جذاب ترین شکل نظامهای بانکی در بخش مالی است و اینکه هندوستان بخواهد خود را از این حوزه موفقیت آمیز جدا کند عقلانی نیست.

هندوستان با داشتن 150 میلیون مسلمان بزرگترین جامعه اقلیت مسلمان را دربرگرفته است.

از آنجا که دین اسلام مسلمانان را از پرداخت و یا دریافت ربا و سرمایه گذاری در بخشهایی چون قمار و مشروبات الکلی منع کرده است بسیاری از مسلمانان هندوستان از بانکهای متعارف این کشور استفاده نمی کنند.

برخی کشورهای غربی گامهای قابل توجهی برای تسهیل سرمایه گذاری های اسلامی و ارائه محصولات اقتصادی برداشته اند.

چین با داشتن 80 میلیون مسلمان اخیرا نخستین مجوز تأسیس بانک اسلامی را به بانک نینگشیا اعطا کرده است.

گزارش حزب کنگره که براساس اظهارات خان مورد تأیید نخست وزیر هندوستان قرار گرفته به تشکیل بانکهای کاملا اسلامی اشاره نکرده است، چرا که هدف اصلی در حال حاضر تأسیس مؤسسات مالی غیربانکی است که شهروندان مسلمان هندی بتوانند در آن براساس رویکردهای اسلامی سرمایه گذاری کنند و همچنین بتوان سرمایه های کشورهای اسلامی را نیز به خود جذب کرد.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی در سراسر جهان وجود دارد که پیش بینی شده دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.