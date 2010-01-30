خراسان رضوی در زمینه گسترش ورزش قهرمانی و همگانی پرچمدار است

افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سال 84 که بنده به عنوان مسئول به اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی راه پیدا کردم، در آمد خراسان رضوی از منابع بند "ب" 270 میلیون تومان بود اما این رقم در پایان سال 87 البته با کمک استاندار خراسان رضوی به 4 میلیارد و دویست میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی سرمایه های بدست آمده در این زمینه را به صورت بهینه و کارآمد هزینه کرده است که در حال حاضر ارتقاء و تعالی ورزش استان را میتوانیم به طور شفافی مشاهده کنیم.

داوری افزود: هر چند ممکن است ورزش خراسان رضوی از نظر ویترینی و کسب افتخارات باشگاههایی مانند ابومسلم و پیام و تیم های دیگر استان در لیگهای کشوری با مشکل روبرو باشد که البته باید گفت این موضوع به نبود مشارکت ارگانها و ادارات دولتی و حمایت از این دست تیمها باز می شود.

وی با اشاره به درخشش این استان در زمینه ورزش قهرمانی افزود: 18 رشته ورزشی خراسان رضوی در مسابقات مختلف کشوری به مقام قهرمانی رسیده اند که این موضوع در سطح ورزش خراسان رضوی بسیار مطلوب و بی سابقه بوده است.

رئیس اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی در امر ورزش و در سالهای گذشته 26 تیم در بالاترین سطح ورزش کشور داشته است و در حال حاضر نیز بیش از 80 تیم لیگ برتری دارد و این موفقیت ها در حالیست که تیمهای خراسان رضوی باید با حداقل امکانات مالی و معنوی برابر حریفان صف آرائی کند، لذا در این امر همواره نارضایتهایی از سوی اهالی ورزش وجود دارد.

داوری در رابطه با ناکامی های خراسان رضوی در زمینه ورزش حرفه ای نیز گفت: دستاوردهای خراسان رضوی در زمینه ورزش قهرمانی و همچنین ورزش همگانی بسیار مناسب بوده است اما در زمینه حرفه ای، نیاز به کمک های بخشهای خصوصی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه استانداری و مسئولین استان در رابطه با بهره وری از منابع بند "ب" و استفاده از این سرمایه ملی در جهت تعالی و تقویت ورزش تلاشهای شایسته تقدیر را داشته اند اما هنوز ورزش خراسان رضوی در این زمینه به ثبات کافی نرسیده است و امیدواریم که با کمک بیش از پیش مسئولین استانی در ادامه بتوانیم ناکامی های گذشته ورزش را به فراموشی بسپاریم و راه روشن تری را در پیش بگیریم.