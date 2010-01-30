بارشهای اخیر 20 میلیارد تومان خسارات به فارس وارد کرد

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: خسارتهای وارد شده به سه صورت پرداخت وام، اعتبار و کمکهای بلاعوض به خسارت دیدگان این بارشها جبران خواهد شد.

وی ادامه داد: خسارتهای مذکور بیشتر به اماکن عمومی وارد شده که تاکنون برخی از این خسارتها جبران شده و به برخی از اماکن شخصی نیز تا حدودی کمکهای بلاعوض تخصیص و پرداخت شده است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استان فارس عنوان کرد: این خسارتها نیز بیشتر به مناطق جنوبی از جمله لار، لامرد، مهر (MOHR) و فیروزآباد به دلیل جاری شدن سیلاب وارد شد.

تقی زاده در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 50 درصد از تسهیلات برای پرداخت به خسارت دیدگان خشکسالی های استان فارس در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: 50 درصد از تسهیلات مذکور هم اکنون در حال پرداخت بوده و با پیگیریهای صورت گرفته مابقی این تسهیلات در آینده ای نزدیک پرداخت می شود.

وی با اشاره به قابل توجه بودن بارشهای اخیر در سطح استان فارس اظهار امیدواری کرد که بارشها در آینده نیز به صورت نرمال ادامه داشته باشد.