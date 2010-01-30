دلیلی مخالفت با هدفمند شدن یارانه ها حذف رانتهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم این شهر افزود: لایحه هدفمند کردن یارانه ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی به اجرا در می آید.

وی اذعان داشت: وضعیت کنونی یارانه ها اثرات مخربی دارد و باید شرایطی فراهم شود تا دهک های اول و دوم از یارانه ها بهره مند شوند.

بیگی یادآور شد: اگرچه مخالفان این طرح عنوان می کنند هدفمند کردن یارانه ها منجر به تورم بیشتر می شود ولی هم اکنون مبنا بر این قرار دارد که هرکس بیشتر مصرف کند یارانه زیادتری نیز نصیبش خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 100 هزار میلیارد تومان به یارانه ها اختصاص می یابد، تاکید کرد: کل بودجه عمرانی کشور 20 هزار میلیارد تومان است که اگر حجم این مبلغ زیاد شود توانایی دولت در ارایه خدمات نیز افزایش می یابد.

بیگی اظهار داشت: برخی تلاش می کنند مردم را بترسانند در حالی که طبق اعلام رئیس جمهور بر اثر اجرای این طرح گشایشی در زندگی مردم حاصل خواهد شد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی منتقدین نمی خواهند توفیق انجام این کار به دست دولت دهم باشد و این عمل جراحی توسط دولت انجام شود.

بیگی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انتظار حمایت و پشتیبانی از مردم برای اجرای این طرح عظیم را داریم و بصیرت ملت در این زمینه بسیار مهم است همچنانکه مردم آذربایجان شرقی در انتخابات و حوادث بعد از آن بصیرت خود را نشان دادند و ایستادگی کردند و خوشبختانه آرامش در آذربایجان حاکم است و دشمن مایوس است.

دکتر بیگی آزاد راه تبریز - زنجان، سدخداآفرین و پل میان گذر دریاچه ارومیه را از بارزترین اقدامات دولت نهم برای خدمت رسانی به مردم نام برد و افزود: اگر دولت پول زیادی داشته باشد از این قبیل اقدامات بیشتر انجام خواهد داد ولی متاسفانه تلاش این است که مردم را نسبت به این موضوعات بی توجه و بی اعتماد سازند.

وی در پایان حضور خود و مدیران ارشد استانی را در شهرستان بناب موجب مباهات دانست و آن را در راستای سفرهای استانی دکتر احمدی نژاد برای رسیدگی به مشکلات مردم از نزدیک و از بین بردن فاصله بین ملت و دولت با حضور در بین مردم ذکر کرد.