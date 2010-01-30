قهرمانان ژیمناستیک، فوتسال و دو ومیدانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی رقابت‏های ژیمناستیک سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش تیمی بانوان از آن تیم تهران شد. در پایان این مسابقات که با حضور 8 تیم در مشهد برگزار شد بعد از تهران تیم‎های کرج و گیلان دوم و سوم شدند. در مجموع 4 وسیله نیز دنیا حسینی، فاطمه اکرمی و سوگند ضیایی مدال‎های طلا، نقره و برنز قهرمان قهرمانان را از آن خود کردند .



فارس قهرمان مسابقات فوتسال بانوان شد

دیدار نهایی رقابت‎های فوتسال سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش بانوان با پیروزی تیم فارس و قهرمانی این تیم به پایان رسید. این دیدار که در شهر گرمسار برگزار شد تیم فارس با پیروزی 4 بر 3 (در ضربات پنالتی) ایلام صاحب مدال طلا شد. دیدار دو تیم در وقت قانونی بازی با تساوی یک بر یک مساوی به پایان رسید. در دیدار رده‎بندی نیز تیم تهران با نتیجه 3 بر صفر موفق به شکست زنجان و کسب عنوان سومی شد.



خوزستان قهرمان رقابت‏های دو ومیدانی شد

سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش رقابت‏های دو ومیدانی نوجوانان کشور با قهرمانی تیم خوزستان در اهواز به پایان رسید. این دوره از مسابقات با حضور 220 ورزشکار از 30 استان در مجموعه تختی شهر اهواز برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم‏های خوزستان، گلستان و خراسان رضوی عنوان برتر را از آن خود کردند. ضمن اینکه نفرات برتر در ماه 2هزارمتر با مانع، پرتا چکش، پرتاب دیسک، هشت گانه، امدادی المپیک، پرش سه گام، 400 متر، 800 متر، 200 متر، پیاده روی، 3 هزار متر، 110 متر با مانع، 100 متر، پرش طول، پرتاب نیزه، 400 متر، 1500 متر، پرتاب وزنه و پرش ارتفاع معرفی شدند.