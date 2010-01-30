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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

اولین رصد انفجار ابرنواختر بدون پرتوهای گاما

اولین رصد انفجار ابرنواختر بدون پرتوهای گاما

ستاره شناسان آمریکایی با کمک دستگاههای تلسکوپ VLA برای اولین بار موفق شدند انفجار یک ابرنواختر را با خصوصیات شبیه به انفجار پرتوهای گاما رصد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از اخترشناسان مرکز فیزیک نجوم هاروارد - اسمیت سونیان کشف کردند که این انفجار ابرنواختر شبیه به انفجار پرتوهای گاما است اما بدون اینکه پرتوهای از نوع گامایی را ساطع کند.

این محققان با کمک تجهیزات تلسکوپ VLA که بر روی ابرنواختر با شناسه SN2009bb تمرکز کرده بود، به این نتایج دست یافتند.

برپایه آگاهیهای کنونی، زمانی که واکنشهای هسته ای در داخل یک ستاره برای حمایت از فشار گرانشی که تمام جرم را به طرف هسته می کشد کافی نباشد، هسته با شدت بسیار زیادی فروپاشیده و به یک ستاره نوترونی با حجم بالا و یا یک سیاه چاله تبدیل می شود مواد باقی مانده ستاره در فضا و در زمان انفجار یک ابرنواختر پخش می شود.

در دهه اخیر ستاره شناسان یک نوع ویژه از ابرنواختر را کشف کرده اند که هسته آن به دلیل یک نوع انفجار پرتوهای گاما فرو می پاشد. تنها یک درصد از ابرنواختران این نوع انفجار گامایی را تولید می کنند و در بیشتر موارد، انفجار منجر به پرتاب ماده ستاره به طرف خارج می شود و سرعت این پرتاب حدود 3 درصد سرعت نور است.

در ابرنواخترانی که انفجار پرتوهای گاما را تولید می کنند، بخشی از ماده تا رسیدن به سرعت نور شتاب می گیرد این شتاب حاصل فعالیت یک موتور در مرکز انفجار است که می تواند همانند یک اخترنمای مینیاتوری مورد ملاحظه قرار گیرد.

ماده ای که به طرف هسته سقوط می کند شروع به ماریپچ شدن می کند و یک حلقه را تشکیل می دهد که در مرکز خود یک ستاره نوترونی جدید و یا یک سیاه چاله دارد.

براساس گزارش نیچر، تاکنون هرگز یک ابرنواختر از این نوع اما بدون انتشار پرتوهای گاما مشاهده نشده بود کشف این ابرنواختر در امواج رادیویی انجام شد.

کد مطلب 1026257

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