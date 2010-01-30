راه اندازی کارخانه خودروسازی در سپیدان

عنایت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این کارخانه به تولید ماشینهای کورسی و مسابقه اختصاص دارد و به صورت تک ساز فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارهای اولیه این کارخانه انجام و به بخش خصوصی نیز واگذار شده، متذکرشد: این کارخانه به دلیل اینکه زمینه های لازم برای آغاز فعالیتهایش فراهم شده در آینده ای نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.

تسهیلات ویژه به پیست اسکی سپیدان/ایجاد چمن مصنوعی اسکی

نماینده شهرستان سپیدان در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص تسهیلات ویژه به پیست اسکی شهرستان سپیدان خبر داد و افزود: بر این اساس یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حل مشکلات پیست اسکی سپیدان در نظر گرفته شده که در آینده ای نزدیک پرداخت می شود.

هاشمی همچنین گفت: طی هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان تربیت بدنی برای اولین بار چمن اسکی مصنوعی نیز در سپیدان ساخته خواهد شد.