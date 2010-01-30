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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

نماینده شهرستان خبر داد:

راه اندازی کارخانه خودروسازی در سپیدان

راه اندازی کارخانه خودروسازی در سپیدان

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان سپیدان فارس در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی کارخانه خودروسازی دستی در این شهرستان به زودی خبر داد.

عنایت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این کارخانه به تولید ماشینهای کورسی و مسابقه اختصاص دارد و به صورت تک ساز فعالیت دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارهای اولیه این کارخانه انجام و به بخش خصوصی نیز واگذار شده، متذکرشد: این کارخانه به دلیل اینکه زمینه های لازم برای آغاز فعالیتهایش فراهم شده در آینده ای نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.

تسهیلات ویژه به پیست اسکی سپیدان/ایجاد چمن مصنوعی اسکی

نماینده شهرستان سپیدان در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص تسهیلات ویژه به پیست اسکی شهرستان سپیدان خبر داد و افزود: بر این اساس یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حل مشکلات پیست اسکی سپیدان در نظر گرفته شده که در آینده ای نزدیک پرداخت می شود.

هاشمی همچنین گفت: طی هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان تربیت بدنی برای اولین بار چمن اسکی مصنوعی نیز در سپیدان ساخته خواهد شد.

کد مطلب 1026258

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