مدیران کمیته امداد با آرمانهای بنیانگذار انقلاب تجدید پیمان کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که که روز صبح شنبه برگزار شد اعضای شورای مرکزی سرپرستی و بسیجیان کمیته امداد با اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

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