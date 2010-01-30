با حضور در حرم مطهر امام راحل/
مدیران کمیته امداد با آرمانهای بنیانگذار انقلاب تجدید پیمان کردند
در آستانه فرارسیدن ایام الله دهه فجر مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که که روز صبح شنبه برگزار شد اعضای شورای مرکزی سرپرستی و بسیجیان کمیته امداد با اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
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