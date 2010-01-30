کمتیه تحقیق جنگ عراق و اثبات ابزاری بودن قوانین بین الملل

تونی بلر در حالی در این کمیته حاضر شد که در بیرون از محل برگزاری جلسه، مردم انگلیس در اقدامی نمادین وی را تشیع جنازه کردند.

بر اساس این گزارش، نخست ‌وزیر سابق انگلیس در جریان جلسه تحقیق و تفحص درباره جنگ عراق گفت از این ‌که باعث سرنگونى صدام شده هیچ احساس تاسفى نمى ‌کند.

تونی بلر گفت: حملات تروریستى ۱۱ سپتامبر باعث شد دولت نسبت به گزارش‌هاى سازمان‌هاى مخفى در مورد خطر بالقوه رژیم صدام در بازسازى ارتش و انبار کردن تسلیحات کشتار جمعى با دقت بیشترى تامل کند.

نخست ‌وزیر سابق انگلیس گفت: اگر ۱۱ سپتامبر رخ نداده بود ارزیابى ما از میزان این خطر که به صدام اجازه دهیم به بازسازى برنامه‌ های خود ادامه دهد، متفاوت مى ‌بود.

بلر در ادامه برای منحرف کردن اذهان مجددا ادعاهای تکراری و بی پایه و اساس خود مبنی بر تهدید بودن ایران را تکرار کرد. و با غرور خاصی گفت که با وجود تمامی مشکلات همچنان معتقد است که حمله به عراق تصمیم درستی بوده است.

بلر در حالی از اقدام خود در حمله به عراق دفاع کرد که در این جنگ 179 نفر از نظامیان بریتانیایی در نقاط مختلف عراق کشته شدند و هزینه حضور شش ساله انگلیس در عراق بالغ بر 10 میلیارد دلار شد، این رقم معادل سرانه 166 دلار برای هر انگلیسی است.

چند ماه پیش از آغاز تهاجم به عراق در ماه سپتامبر2002 ، پرونده ای در انگلیس منتشر شد و در آن ادعا شده بود، صدام حسین جنگ افزارهای کشتار جمعی در اختیار دارد و در صورتی که وی دستور بدهد با فاصله زمانی45 دقیقه شلیک خواهد شد. به همین خاطر در ماه مارس2003 ، چهل هزار نظامی انگلیس به همراه نظامیان آمریکایی به عراق حمله کردند که منطقه عملیاتی نظامیان انگلیسی شهر بصره ، دومین شهر بزرگ عراق، بود.

ماه بعد این رقم به18 هزار نفر کاهش یافت و آن زمانی بود که جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، اعلام کرد: ماموریت جنگ عراق انجام شده است. در فوریه2007 ، تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس برنامه زمان بندی شده خروج نظامیان کشورش را از عراق اعلام کرد. در نهایت، در دسامبر همان سال اداره امور بصره به صورت رسمی به خود عراقی ها واگذار شد. در دسامبر سال2008 مهلت مجاز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حضور نظامی خارجی در عراق براساس قطعنامه1719 پایان یافت و در نتیجه توافق جدیدی میان لندن و بغداد در این خصوص حاصل شد. هم اکنون فقط 400 نیروی انگلیسی در عراق حضور دارند که به نیروی دریایی این کشور آموزش می دهند.

اما آنچه رسانه های انگلیس در پوشش اخبار مربوط به اظهارات بلر در کمیته تحقیق عراق به آن نپرداختند مواردی بود که پیش از حضور وی عنوان شده بود؛ مواردی چون تغییر گزارش تسلیحات کشتار جمعی عراق بر اساس خواست آمریکا و یا غیر قانونی بودن لشگر کشی به عراق بر اساس قوانین و حقوق بین الملل.

اکنون با حضور بلر در کمیته تحقیقات جنگ عراق و نحوه سخن گفتن وی در این کمیته و پیشیمان نبودن وی از اقدامات خود، به این نتیجه می رسیم که این کمیته و جلسات آن نمایشی بیش نبوده و فقط موجب آزار مجدد خانواده های قربانبان جنگ عراق می شود زیرا اگر بپذیریم که جنگ عراق با توسل به مدارک جعلی آغاز شده و دست زدن به این حمله نیز بر اساس قوانین بین الملل غیرقانونی بوده پس باید برای عاملان آن قرار محکومیت صادر شود اما با کمال تعجب شاهد ادامه حضور این افراد در قدرت و حتی استفاده از آنان در امور بسیار مهمی همچون برقراری صلح خاورمیانه هستیم.