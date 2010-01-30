منابع طبیعی فارس هنوز مدیر کل ندارد/ مسئولان پاسخ روشنی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدود 14 روز پیش بود که برخی از نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی خبر دادند که مدیر کل منابع طبیعی استان فارس تا آخر هفته انتخاب می شود و حتی در این خصوص چنین مطرح شد که دو گزینه در این رابطه از افراد بومی در نظر گرفته شده است.

اکنون که یک هفته از زمان وعده داده شده برای انتخاب و معرفی مدیر کل منابع طبیعی استان فارس می گذرد همچنان سکاندار این مجموعه مهم در استان مشخص نیست و مسئولان و دست اندرکاران نیز پاسخ روشنی برای این مشکل ندارند.

حدود 10 ماه پیش بود که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جای خود را به مهرزاد خرد مدیر کل وقت منابع طبیعی استان داد تا مجموعه منابع طبیعی بدون مدیر کل بماند.

در پی این امر "خرد" با حفظ سمت در حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی، به عنوان سرپرست منابع طبیعی استان فارس نیز کار خود را تا زمانیکه مدیر منابع طبیعی استان فارس مشخص شود ادامه داد: اما از آن زمان تاکنون حدود 10 ماه گذشته و همچنان این ارگان بدون مدیر کل باقی مانده است.

در این مابین تلاش خبرنگار مهر برای یافتن علت عدم معرفی مدیر کل جدید منابع طبیعی بی نتیجه ماند و نمایندگان و مسئولان فارس پاسخ روشنی در خصوص این امر و یا زمان معرفی مدیر کل جدید ارائه ندادند.

در این رهگذر برخی از نمایندگان نیز اعلام کرده که مدیر کل جدید انتخاب شده و حکم آن تا چندی دیگر امضا و هفته آینده نیز اعلام می شود اما هنوز این امر به صورت واضح و مشخص از سوی دست اندرکاران اطلاع رسانی نشده است.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت عرصه های وسیعی از استان فارس را منابع طبیعی به خود اختصاص داده و این مجموعه یکی از ارگانهای بسیاری مهم فارس به شمار می رود که اداره آن با وجود سرپرست میسر نخواهد شد.

در این خصوص لازم است که مسئولان استان به پروسه طولانی مدت انتخاب مدیر کل جدید منابع طبیعی استان فارس خاتمه داده و این ارگان را از سردرگمی های موجود رهایی دهند.