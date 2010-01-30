متهمان حوادث عاشورا از خود دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قرائت کیفرخواست انفرادی متهمان حوادث روز عاشورا که توسط نماینده دادستان قرائت شد فیلمی در خصوص حوادث روز عاشورا و اقدامات آشوبگران در جلسه دادگاه پخش شد و پس از آن متهم پرونده اول در جایگاه قرار گرفت و در مورد نحوه اقدامات خود و شرکت در آشوبهای روز عاشورا توضیحاتی ارایه کرد.

متهم پرونده اول به شرکت خود در آشوبهای روز عاشورا و تهیه فیلم و ارسال آن به شبکه های بیگانه اقرار کرد و توضیحاتی نیز به ریاست دادگاه ارایه کرد.

پس از دفاعیات متهم پرونده اول نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات متهم برای شرکت در آشوبهای روز عاشورا بهانه قابل قبول و توجیه کننده نیست .



نماینده دادستان در ادامه از متهم پرونده اول پرسید که آیا واقعاً از اقدامات خود پشیمان است یا خیر که متهم در پاسخ گفت به این نتیجه رسیده‌ام که کارهایی که انجام داده ام کورکورانه و غلط بوده است و فکر می کردم در زندان شکنجه می کنند و به متهمان قرص می خورانند و همین مبنای بسیاری از اغتشاشاتی بود که من در آن شرکت کردم در حالی که تمامی برخوردها در زندان کاملاً مودبانه بود و خبری از شکنجه نبود.

متهم پرونده اول تصریح کرد: فکر می کردم دستگاه قضائی بدون آنکه حرفهایمان را بشنود با من برخورد می کند در حالی که دستگاه قضائی در سریعترین زمان به پرونده من رسیدگی کرد.

پس از آن قاضی صلواتی در مورد انگیزه و هدف متهم در شرکت در اغتشاشات روز عاشورا و تمرد از ماموران سئوال کرد که متهم در پاسخ گفت: انگیزه من براندازی نظام بود تا اینکه حرف خودمان را به کرسی بنشانیم.

وی در ادامه گفت: بنده در تخریبها هیچگونه نقشی نداشتم و فقط برای تحریک و تبلیغ در راهپیماییها شرکت کردم و اقرار می کنم که دو بار شعار دادم و دوستانم نیز همراه بنده بودند.

پس از آن بار دیگر قاضی صلواتی در مورد ارتباط متهم با یکی از سایتهای ضد انقلاب توضیحاتی از متهم خواست که متهم در پاسخ گفت: فکر می کردم نظام نمی خواهد صدای مخالفان را بشنود بنابراین سعی می کردم با تهیه فیلمهایی نشان دهم که به ما ظلم شده است.

در ادامه اسماعیل رجبی وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با قرائت اتهامات متهم گفت: اجتماع و تبانی به عنوان یک جرم دارای ارکانی است و باید گفت اجتماع و تبانی وقتی صورت می گیرد به معنای توافق در میان چند نفر برای ارتکاب جرم علیه کشور است. در حالی که باید گفت تمامی اقداماتی که موکل من انجام داده در حد تبلیغ و نوشتن و تماس های تلفنی و پیامک بوده است و به صورت فردی این کارها را انجام داده است.

اسماعیل رجبی در ادامه گفت: موکل بنده بیش از پنج بار بازجویی شده و در تمامی تحقیقات گفته است که به خاطر حمایت از یک کاندیدا و برای آنکه آن کاندیدا رای نیاورده عصبانی شدیم و دست به چنین اقداماتی زدیم و فکر می کنم این جوان هنوز فرق معترض و برانداز را نمی داند و تابع احساسات شده است.

وی در ادامه گفت: جوان 20 ساله نمی داند سیاست یعنی چه و فقط در جریان اخبار قرار گرفته است.

رجبی در ادامه تصریح کرد: انگیزه موکل بنده اقدامات جهت براندازی نظام نبوده است بلکه به دنبال آن بوده که نظام را وادار کند که شرایط آنان را بپذیرد.

وکیل مدافع متهم پرونده اول در پایان از محضر ریاست دادگاه تقاضای اعمال ماده 22 و اخف مجازات موکل خود را کرد.

در ادامه نماینده دادستان بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما هم با نظر وکیل جهت تخفیف مجازات موافق هستیم اما از متهم سئوال دارم که آیا در دادگاه احساساتی شده و مطلبی خلاف واقع گفته که متهم در پاسخ گفت: تصور می کردم اکثر مردم هم نظر من هستند بنابراین سعی من عقب نشینی نظام بود و به دنبال این بودم که حرف من به کرسی بنشیند.