نقص قوانین مهمترین مشکل در ساماندهی کودکان کار کشور است

ابوالحسن فقیه در حاشیه نخستین همایش کشوری تجلیل از بانوان خیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کودکان کار کودکانی دارای سر پرست هستند که به لحاظ فقر خانوادگی مجبور به کار کردن است که در این راستا پس از جمع آوری این کودکان از سطح خیابان توسط شهرداری و یا نیروی انتظامی و تحویل آنها به سازمان بهزیستی پس از مدتی این کودکان دوباره به خانواده برگرداننده می شود که این موضوع تکرار دوباره پروسه خواهد بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه قانون گذار برای این سازمان در حیطه کودکان کار وظیفه مشخص کرده اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع به وزارت کار مربوط می شود که متاسفانه در این رابطه ناهماهنگیهایی بین وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی وجود دارد.

فقیه در رابطه با وضعیت پیش دبستانی در مجلس افزود: واگذاری مسئولیت پیش دبستانی به آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی فوریت آن در مجلس رای نیاورد و این طرح در مجلس در حال بررسی است همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این رابطه وارد دستور شده است که در این رابطه این دو نهاد هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند.