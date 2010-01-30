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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

دانش‌آموزان دهه فجر در پردیس ملت و آزادی فیلم می‌بینند

دانش‌آموزان دهه فجر در پردیس ملت و آزادی فیلم می‌بینند

در توافق مشترک میان مدیریت جشنواره فیلم فجر، بنیاد فارابی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دانش آموزان در دهه فجر برای دیدن فیلم‌های جدید به پردیس سینمایی ملت و آزادی می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنگ سینما ویژه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دانش آموزان، در ایام دهه فجر به نمایش فیلم‌های جدید و اکران نشده ایرانی اختصاص یافت.

به دنبال هماهنگی‌های به عمل آمده میان ستاد جشنواره بین المللی فیلم فجر، بنیاد سینمایی فارابی و مدیریت امور سینما و تلویزیون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فیلم های جدید سینمای کودک و نوجوان شامل، پرواز مرغابی‌ها (علی شاه حاتمی)، جعبه موسیقی (فرزاد موتمن)، نخودی (جلال فاطمی)، خواب‌های دنباله دار (پوران درخشنده)، ترانه کوچک من (مسعود کرامتی) و زمانی برای دوست داشتن (ابراهیم فروزش)، از 12 تا 22 بهمن ماه برای دانش آموزان مدارس در پردیس‌های سینمایی ملت و آزادی به نمایش گذاشته می‌شود.

اولیا و مربیان مدارس، برای رزرو بلیت می‌توانند با شماره‌های تلفن 22260279، 22264058 و 09378616510 تماس بگیرند.

کد مطلب 1026270

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