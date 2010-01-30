اولین خط کشتیرانی مسافری انزلی – باکو راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش توکلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن دهه فجر سفرهای دریایی کشتی مسافری تفریحی میرزا کوچک خان در دریای خزر آغازمی شود، گفت: همچنین قصد داریم با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی از سال آینده برای نخستین بار سفرهای داخلی را بین بنادر نوشهر، فریدون کنار و امیر آباد را توسط این کشتی راه اندازی کنیم.

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با مقامات جمهوری آذربایجان در مهر ماه سالجاری، تصریح کرد: از این رو پیش بینی می کنیم اولین خط کشتیرانی مسافری بین بنادر انزلی و باکو از فروردین ماه سال آینده راه اندازی شود.

مالک کشتی میرزا کوچک خان با اشاره به انجام مذاکراتی با سازمان شیلات، تبیین کرد: قصد داریم برای توسعه گردشگردی دریایی در دریای خزر و استفاده بیشتر مسافرین از امکانات تفریحی این کشتی در طول سفر برنامه های تفریحی صیادی بر روی عرشه کشتی را راه اندازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود با افتتاح این سفرهای دریایی خلا چندین ساله گردشگری دریایی و جابجایی مسافر در دریای خزر مرتفع شود، یادآور شد: دریای خزر برای توسعه گردشگردی دریایی از ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است که با هماهنگی بیشتر مسئولان و بخش خصوصی باید طرحهای متعددی برای جذب گردشگر دریایی به ویژه از کشورهای همجوار در این منطقه انجام شود.

نبود اسکله استاندارد مانع توسعه گردشگردی دریایی

به گزارش مهر، مالک کشتی میرزا کوچک خان با یادآوری اینکه در حال حاضر توسعه گردشگردی دریایی در خزر با چالشها و مشکلات زیادی روبرو است، بیان کرد: نبود زیرساختهای لازم همچون پایانه و اسکله مسافری در بندر انزلی و دیگر بنادر استانهای ساحلی دریای خزر، عدم حمایت مسوولان و ارائه تسهیلات لازم از مشکلات پیش روی بخش خصوصی برای راه اندازی و توسعه گردشگردی دریایی در خزر است.

توکلی افزود: با توجه به عدم وجود پایانه و اسکله مسافری در بندر انزلی، تا تکمیل زیر ساختها در این بندر مذاکراتی با سازمان بنادر ودریانوردی به منظور استفاده از اتوبوسهای دریایی به جای اسکله برای انتقال مسافرین به کشتی انجام شده است.

تشریح جزئیات آماده سازی اولین کشتی مسافری دریای خزر

وی در ادامه در تشریح آماده سازی و دریافت استانداردهای متعدد دریایی برای تجهیز کشتی میرزاکوچک خان به عنوان تنها کشتی پیشرفته کروز در دریای خزر، گفت: این کشتی در سال 86 با هزینه 5 میلیارد تومان خریداری شد که به منظور آماده سازی و تعمیرات لازم برای کسب تاییدیه های لازم از سوی موسسات رده بندی، به صدرا سپرده شد.

مالک کشتی میرزا کوچک خان تحویل این کشتی به کشتی سازی های داخلی را توجه به توسعه صنایع دریایی کشور عنوان کرد و افزود: با وجود این رویکرد ملی اما تعمیرات زیر آبی کشتی میرزا کوچک خان در سایت صدرا در بندر نکا با زمان طولانی و هزینه بسیار بالایی انجام شد به طوری که این تعمیرات پس از مدت دو سال و با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان به پایان رسید.

به گفته وی همچنین عملیات تعمیرات رو آبی کشتی بر اساس برنامه زمان بندی و تحت نظارت و کنترل سازمان بنادر و دریانوردی در شهریور ماه 88 انجام شد.

توکلی با بیان اینکه پس از تکمیل عملیات آماده سازی کشتی میزا کوچک خان، موفق به کسب گواهینامه های دریانوردی ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی شدیم، یادآور شد: با رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه گردشگری دریایی در دریای خزر 7 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده به منظور آماده سازی این کشتی برای انجام سفر به بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر در اختیار این کشتی قرار گرفت.

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عکس: آذین حقیقی