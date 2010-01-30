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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

75 در صد بستری شدگان سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان این سازمان هستند

75 در صد بستری شدگان سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان این سازمان هستند

75 درصد بستری‌شدگان در مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی، در سه ماهه نخست سالجاری جزو بیمه‌شدگان این سازمان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با 75 درصد از بیماران بستری شده بیشترین مراجعه را به مراکز درمانی ملکی این سازمان دارند که تعداد این بستری‌شدگان 138هزار و 711 بیمار بوده‌است.

همچنین خدمات درمانی با 27 هزار و 603 بیمار بستری شده، دومین دسته بیمه‌شدگان بستری شده با 9/14 درصد است.

بر همین ‌اساس بستری‌شدگان نیروهای مسلح با سه هزار و 470 نفر بستری‌‌شده 9/1درصد را به خود اختصاص داده است.

پس از آن مراجعه‌ کنندگان کمیته امداد با 694 نفر و سایر بیمه‌ها با هفت هزار و 340 نفر از جمله بستری‌شدگان دیگر محسوب می‌شوند. 

مراجعه ‌کنندگان آزاد نیز هفت هزار و 22 نفر هستند که 8/3 درصد را شامل می‌شوند.

با این احتساب کل بستری‌شدگان در مراکز درمانی این سازمان، در سه ماهه اول امسال جمعاً 184هزار و 840 نفر بوده‌ است.

کد مطلب 1026272

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