75 در صد بستری شدگان سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان این سازمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، بیمهشدگان تأمین اجتماعی با 75 درصد از بیماران بستری شده بیشترین مراجعه را به مراکز درمانی ملکی این سازمان دارند که تعداد این بستریشدگان 138هزار و 711 بیمار بودهاست.
همچنین خدمات درمانی با 27 هزار و 603 بیمار بستری شده، دومین دسته بیمهشدگان بستری شده با 9/14 درصد است.
بر همین اساس بستریشدگان نیروهای مسلح با سه هزار و 470 نفر بستریشده 9/1درصد را به خود اختصاص داده است.
پس از آن مراجعه کنندگان کمیته امداد با 694 نفر و سایر بیمهها با هفت هزار و 340 نفر از جمله بستریشدگان دیگر محسوب میشوند.
مراجعه کنندگان آزاد نیز هفت هزار و 22 نفر هستند که 8/3 درصد را شامل میشوند.
با این احتساب کل بستریشدگان در مراکز درمانی این سازمان، در سه ماهه اول امسال جمعاً 184هزار و 840 نفر بوده است.
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