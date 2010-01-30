75 در صد بستری شدگان سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان این سازمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با 75 درصد از بیماران بستری شده بیشترین مراجعه را به مراکز درمانی ملکی این سازمان دارند که تعداد این بستری‌شدگان 138هزار و 711 بیمار بوده‌است.

همچنین خدمات درمانی با 27 هزار و 603 بیمار بستری شده، دومین دسته بیمه‌شدگان بستری شده با 9/14 درصد است.

بر همین ‌اساس بستری‌شدگان نیروهای مسلح با سه هزار و 470 نفر بستری‌‌شده 9/1درصد را به خود اختصاص داده است.

پس از آن مراجعه‌ کنندگان کمیته امداد با 694 نفر و سایر بیمه‌ها با هفت هزار و 340 نفر از جمله بستری‌شدگان دیگر محسوب می‌شوند.



مراجعه ‌کنندگان آزاد نیز هفت هزار و 22 نفر هستند که 8/3 درصد را شامل می‌شوند.

با این احتساب کل بستری‌شدگان در مراکز درمانی این سازمان، در سه ماهه اول امسال جمعاً 184هزار و 840 نفر بوده‌ است.

