کیوان نریمانی شاعر و مترجم به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه مدتهاست دو مجموعه شعر از جدیدترین سروده‌هایم و همچنین تجدید چاپ "ای کاش همه درها را می‌زدم" سروده سزار وایه خو در انتظار دریافت مجوز است تصمیم گرفتم ناشر آنها را عوض کنم تا کار سرعت بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: احتمالا با نشر چشمه یا مروارید صحبت خواهم کردو ازاین سه کتاب دو مجموعه "شعر برای سوزاندن" و " مترو جای خوبی برای رختخواب بود" شامل جدیدترین شعرهایم تا روزهای تحویل به ناشر قبلی آنهاست که اگر این کتابها منتشر شود برای چاپ دفتر سوم و چهارم شعرهایم اقدام خواهم کرد.

نریمانی با اشاره به اینکه روند سرایش شعر روندی مداوم است بیان کرد: شعرهایی دستم دارم که در صورت چاپ دو کتاب قبلی دست به تدوین مجموعه‌های جدید خواهم زد.

این شاعر در پایان خبر داد: با توجه به مرگ سلینجر چند مقاله برای مجلات ادبی و همچنین ویژه‌نامه‌ای که قرار است برای سلینجر منتشر شود به من سفارش داده شده که مشغول نگارش آنها هستم.