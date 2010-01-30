به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتهای المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت که به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر برگزار میشود، در 8 رشته شنا، والیبال، تکواندو، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی و کشتی پیگیری خواهد شد.
هشتمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت تا 19 بهمنماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه این رقابتها با حضور مسئولان ورزشی وزارت نفت در سالن اجتماعات مجموعه رفاهی و آموزشی صنعت نفت در شهر محمود آباد استان مازندران برگزار میشود.
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