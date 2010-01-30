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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

همزمان با ایام دهه فجر/

مسابقات المپیاد ورزشی پسران وزارت نفت برگزار می‎شود

مسابقات المپیاد ورزشی پسران وزارت نفت برگزار می‎شود

ششمین دوره رقابت‎های المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت از 15 بهمن‎ماه در محمودآباد استان مازندران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‎های المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت که به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر برگزار می‏شود، در 8 رشته شنا، والیبال، تکواندو، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی و کشتی پیگیری خواهد شد.

هشتمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت تا 19 بهمن‎ماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه این رقابت‏ها با حضور مسئولان ورزشی وزارت نفت در سالن اجتماعات مجموعه رفاهی و آموزشی صنعت نفت در شهر محمود آباد استان مازندران برگزار می‎شود.

کد مطلب 1026278

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