به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‎های المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت که به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر برگزار می‏شود، در 8 رشته شنا، والیبال، تکواندو، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی و کشتی پیگیری خواهد شد.

هشتمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی سراسری فرزاندان پسر کارکنان وزارت نفت تا 19 بهمن‎ماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه این رقابت‏ها با حضور مسئولان ورزشی وزارت نفت در سالن اجتماعات مجموعه رفاهی و آموزشی صنعت نفت در شهر محمود آباد استان مازندران برگزار می‎شود.