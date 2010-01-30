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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

انجم شعاع:

چالش مهم قالی کرمان عدم وجود متولی ثابت است

چالش مهم قالی کرمان عدم وجود متولی ثابت است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات قالی کرمان گفت: مهمترین چالش فرش کرمانی با قدمت بیش از هزار سال عدم وجود متولی ثابت است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی انجم شعاع در گردهمایی قالیبافان بخش شهداد در کرمان اظهار داشت: فرش کرمانی یکی از مهمترین و با ارزشترین صنایع دستی کشور محسوب می شود که شهرت جانی دارد اما هم اکنون با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: در راستای حل مشکلات قالی کرمانی کارگروه ویژه بررسی مشکلات قالی کرمان با هدف حل این مشکلات تشکیل شده است و با جدیت در راستای حل مشکلات قالی بافان و صنعت قالی بافی فعالیت می کند.

انجم شعاع خاطر نشان کرد: در این کارگروه به بررسی مشکلات و شناسایی طرحهای سنتی و قدیمی فرش دستباف کرمان می پردازیم تا با بررسی کارشناسی آنها در راه از میان برداشتن این مشکلات قدم برداریم.

فرماندار کرمان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی فرش کرمان عدم وجود متولی ثابت و واحد به منظور رسیدگی به کلیه امور مربوط به فرش و نبود آموزش کافی برای بافندگان به عنوان یک هنر اصیل است.

وی اضافه کرد: عدم اطلاع و هماهنگی طراحان و بافندگان با نیازهای بازار و طرحهای جدید و سلیقه استفاده کنندگان از فرش و همچنین توجه به شناسایی نکردن طراحان قدیم قالی کرمانی از دیگر مشکلات این صنعت است.

انجم شعاع گفت: طرحان فرش کرمانی با الهام از طبیعت پیرامون و فرهنگ و اعتقادات خود به خلق آثاری می پردازند که باعث باز شدن فکر و ذوق می شود.

وی با اشاره به قدمت هزار ساله حرفه فرش بافی در کرمان تصریح کرد: قدیمی ترین نوع گره متعلق به قالی کرمان است که در قدیم در هر دو نوع نقش کرمانی یعنی عشایری و شهری استفاده می شده است.

فرماندار کرمان با اشاره به لزوم استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و پیشکسوتان این هنر گفت: باید از انحطاط این هنر جلوگیری کنیم و مجددا قالی کرمان را زنده و به جهانیان بشناسانیم.

کد مطلب 1026281

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