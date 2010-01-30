چالش مهم قالی کرمان عدم وجود متولی ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی انجم شعاع در گردهمایی قالیبافان بخش شهداد در کرمان اظهار داشت: فرش کرمانی یکی از مهمترین و با ارزشترین صنایع دستی کشور محسوب می شود که شهرت جانی دارد اما هم اکنون با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: در راستای حل مشکلات قالی کرمانی کارگروه ویژه بررسی مشکلات قالی کرمان با هدف حل این مشکلات تشکیل شده است و با جدیت در راستای حل مشکلات قالی بافان و صنعت قالی بافی فعالیت می کند.

انجم شعاع خاطر نشان کرد: در این کارگروه به بررسی مشکلات و شناسایی طرحهای سنتی و قدیمی فرش دستباف کرمان می پردازیم تا با بررسی کارشناسی آنها در راه از میان برداشتن این مشکلات قدم برداریم.

فرماندار کرمان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی فرش کرمان عدم وجود متولی ثابت و واحد به منظور رسیدگی به کلیه امور مربوط به فرش و نبود آموزش کافی برای بافندگان به عنوان یک هنر اصیل است.

وی اضافه کرد: عدم اطلاع و هماهنگی طراحان و بافندگان با نیازهای بازار و طرحهای جدید و سلیقه استفاده کنندگان از فرش و همچنین توجه به شناسایی نکردن طراحان قدیم قالی کرمانی از دیگر مشکلات این صنعت است.

انجم شعاع گفت: طرحان فرش کرمانی با الهام از طبیعت پیرامون و فرهنگ و اعتقادات خود به خلق آثاری می پردازند که باعث باز شدن فکر و ذوق می شود.

وی با اشاره به قدمت هزار ساله حرفه فرش بافی در کرمان تصریح کرد: قدیمی ترین نوع گره متعلق به قالی کرمان است که در قدیم در هر دو نوع نقش کرمانی یعنی عشایری و شهری استفاده می شده است.

فرماندار کرمان با اشاره به لزوم استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و پیشکسوتان این هنر گفت: باید از انحطاط این هنر جلوگیری کنیم و مجددا قالی کرمان را زنده و به جهانیان بشناسانیم.