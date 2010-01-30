مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ثابت صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی سیاستگذاری ارزش های دفاع مقدس مازندران در استانداری افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با همکاری استانداری مازندران و اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قصد دارد رشادتهای رزمندگان مازندرانی دوران دفاع مقدس در عملیات والفجر هشت را در قالب مرکز فرهنگی و پارک موزه دفاع مقدس به نمایش بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: مراحل مناقصه مسجد فرهنگی دفاع مقدس و یادمان مسجد فاو در مرکز فرهنگی دفاع مقدس پایان یافته و این پروژه وارد فاز اجرایی شده است.

مدیر پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینکه ساخت یادمان شهدای گمنام استان در مرحله اجرای فنداسیون قرار دارد، تصریح کرد: مجموع برآورد اولیه اعتبار برای ساخت مسجد فرهنگی دفاع مقدس و یادمان مسجد فاو در ساری بیش از 900 میلیون تومان برآورد شده است.

ثابت با بیان اینکه هشت شهید گمنام در محل سایت پارک موزه تدفین شدند یادآور شد: مسجد فاو در زیربنای هزار متر مربع احداث شده که می تواند محل اسکان زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج باشد.

به گفته وی، ساخت دهکده مقاومت در محل مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران دیده شده است که مناقصه این پروژه نیز در دهه فجر برگزار خواهد شد.

ثابث زیربنای دهکده مقاومت مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان را 600 متر مربع عنوان کرد و افزود: برای ساخت این پروژه به 600 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیر پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبارات به موقع ملی و استانی، مرکز فرهنگی دفاع مقدس و پارک موزه دفاع مقدس مازندران تا پنج سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

سید عیسی هاشمی حیدری، رئیس شورای سیاستگذاری مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ساخت این مرکز فرهنگی یادمان رشادت ها و افتخارآفرینی های رزمندگان استان در هشت سال دفاع مقدس بوده است تصریح کرد: دستگاه های اجرایی استان باید برای تسریع در ساخت این پروژه ماندگار تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی با بیان اینکه آغاز مراحل ساخت پارک موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران باید زودتر از موعد فعلی اجرایی می شد افزود: دولت دهم و مسئولین ارشد مازندران با تلاش و جدیت کامل سعی در اجرای سریعتر این پروژه ملی ماندگار دارند.