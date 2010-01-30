جلوی جهش غیرمنطقی قیمتها گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، به نقل از سازمان بازرگانی خراسان رضوی، علیرضا شجاعی افزود: در قانون هدفمند کردن یارانه ها تلاش بر این است که یارانه کالاها به جای پرداخت در حلقه های آغازین فرایند تولید و توزیع، به حلقه آخر یعنی مصرف کننده یا همان مردم پرداخت شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی تاکید کرد: به این ترتیب هزینه های پنهانی که در چرخه تولید تا مصرف وجود دارد، شناسایی شده و پیرو آن از هدر رفتن منابع جلوگیری می شود.

شجاعی افزود: هزینه هایی که گاه به دلیل عدم استفاده از اقلام یارانه ای هدر می رود با اعمال مدیریت توسط خانوارها به درستی صرف خواهد شد.

مشاور وزیر بازرگانی اظهار داشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه موجب ارتقای سطح مدیریتی در خانوارها و به تبع آن در کشور می شود و این، یکی از برکات اجرای طرح است.

وی با بیان اینکه فرایند هدفمندی یارانه ها چند ساله است، افزود: سعی بر این است که به گونه ای این فرایند تنظیم شود که کمترین آسیب را شاهد باشیم.

سخنگوی وزارت بازرگانی تصریح کرد: با بررسیهایی که در وزارت بازرگانی در مورد سبد مصرف خانوار صورت گرفت، 13 قلم کالا شناسایی شد که بیشترین سهم را در سبد مصرف مردم دارد.

به گفته وی ضمن تعامل با بخش خصوصی نسبت به ذخیره سازی این کالاها اقدام شده است.

وی متذکر شد: در صورتیکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بازار با افزایش غیرمنطقی قیمت این اقلام مواجه شدیم با عرضه محصولات ذخیره شده و وفور کالا از جهش غیرواقعی نرخها جلوگیری می کنیم.

شجاعی در ادامه به آغاز فعالیت کمیته اطلاع رسانی شورای تحول در وزارت بازرگانی همزمان با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره و خاطرنشان کرد: از زمانی که بحث طرح تحول مطرح شد، شورای تحول در وزارت بازرگانی به ریاست وزیر بازرگانی آغاز به کار کرد.

وی افزود: این شورا دارای 8 کمیسیون تخصصی در زمینه های توزیع، مدیریت ذخیره سازی، صادرات و سیاستهای تعرفه ای و غیره است، همچنین کمیته اطلاع رسانی با مسئولیت مدیر کل روابط عمومی و عضویت معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران ایجاد شده است.

به گفته شجاعی این کمیته در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی به تعامل با بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون و وزارتخانه های مرتبط مانند جهاد کشاورزی با هدف اطلاع رسانی منسجم و گسترده خواهد پرداخت.

سخنگوی وزارت بازرگانی با بیان اینکه هدف از تشکیل این کمیته، اطلاع رسانی جامع به اقشار مختلف جامعه پیرامون طرح تحول اقتصادی است، تصریح کرد: مردم انتظار دارند با اطلاعات کامل و نگاهی جامع وارد بحث هدفمندی یارانه ها شده و متعاقباً توقع دارند از برنامه های وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار ، اصلاح نظام توزیع، توسعه صادرات و نظارت و بازرسی ها مطلع شوند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی به دنبال ایجاد ارتباطی دو سویه با مردم است، افزود: برای تحقق این هدف، شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران با نام شابا برای ارائه آخرین اطلاعات و اخبار روز و سامانه سابا سامانه ارتباطی بازرگانی ایران به شماره 124 برای دریافت نظرات و انتقادات مردم راه اندازی شده است.