5500 کشاورز بندرگز دچار خسارت شدند

محمد مهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به منظور کمک به آن دسته از کشاوران خسارت دیده بخش کشاورزی ، سال گذشته، وام تعداد پنج هزار و 500 نفر از بهره برداران خسارت دیده تمدید شد.

وی اظهار داشت: چون کشاورزان خسارت دیده توان پرداخت اقساط وام خود را نداشتند دولت چنین کمک بلاعوضی را به آنها کرد.

به گفته مهقانی جریمه دیرکرد وام این کشاورزان 25 میلیارد ریال ود که دولت به بانکها پرداخت کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بندرگز بیان داشت: این شهرستان باداشتن سه هزار و 800 هکتار باغات میوه شامل انواع پرتقال، نارنگی، هلو، شلیل، کیوی مقام اول را از نظر سطح باغات و تولید میوه داراست.

وی یادآور شد: اکثر باغات میوه این شهرستان که بالغ بر دو هزار و 200 هکتار است در حال حاضر به کشت مرکبات اختصاص دارد که شامل انواع پرتقال و نارنگی را شامل می شود.

شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.