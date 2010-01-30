فهرست سخنرانان افتتاحیه نشست سران آفریقا/ احتمال حضور سارکوزی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم نشست سالانه اتحادیه آفریقا قرار است معمر قذافی رئیس دولت لیبی و رئیس اتحادیه آفریقا سخنرانی کند.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان میهمان در مراسم افتتاحیه و نشست سران آفریقا حضور خواهد یافت.
همچنین جان تینگ دیپلمات سرشناس گابن و رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه نشست سران افریقا است. رئیس بانک جهانی از دیگر میهمانان مراسم افتتاحیه سران آفریقا است که در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
رئیس جمهوری مالاوی به عنوان رئیس دوره بعدی اجلاس سران آفریقا نیز در فهرست سخنرانان اجلاس حضور دارد.
با این حال گفته می شود، از نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز برای حضور در نشست سران آفریقا دعوت شده است.
نشست سران آفریقا از فردا یکشنبه به مدت سه روز در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی و مقر اتحادیه آفریقا برگزار می شود.
نظر شما