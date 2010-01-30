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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

جعفری خبر داد:

آمار دانشجویانی که تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند

آمار دانشجویانی که تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به مستنکفین صندوق رفاه گفت: 10 درصد دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کرده اند به صندوق بدهکار هستند و وامهای خود را بازپرداخت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد جعفری صبح شنبه در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت افزود: بازپرداخت وام ها و تسهیلات 16 گانه ای که صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در اختیار دانشجویان قرار می دهد 6 ماه پس از پایان تحصیل آغاز می شود.

وی اضافه کرد: دانشجویان می توانند در 48 تا 60 قسط تسهیلاتی را که دریافت کرده اند بازپرداخت کنند.

جعفری اظهار داشت: سالانه 80 تا 100 هزار دانشجو به صندوق رفاه درخواست وام خود را ارائه می دهند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: وام ودیعه مسکن در تهران و 6 شهر بزرگ کشور با سایر شهرها متفاوت است و دانشجویان علاوه بر آن می توانند از وام ماهانه مسکن نیز استفاده کنند. مبلغ وام مسکن در مورد شهرهای مختلف کشور یکسان است.

کد مطلب 1026287

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