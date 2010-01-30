229 پروژه عمران شهری در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به بهره برداری از 229 پروژه عمرانی با اعتبار 192 میلیارد تومان در دهه مبارک فجر در استان خبر داد و گفت: در شهرستانهای ایلام، آبدانان، ایوان، دره شهر، سرابله ، دهلران و ملکشاهی و مهران به ترتیب در دهه فجر افتتاح می شود.

اخباری عنوان کرد: این پروژه ها شامل ساخت میادین، توسعه شبکه شهری، پل سنگی، موزائیک فرش، آسفالت، پوشش سیل بند، ایجاد پارک و بوستان است.

وی همچنین اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده شهردار ایوان و شهردار ملکشاهی به عنوان شهردار نمونه انتخاب و شوراهای ایلام، مهران و دره شهر به عنوان شورای نمونه انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روند اجرای طرحهای عمرانی از سال 84 تا 88 مطلوب بوده و امسال 366 میلیارد ریال به شهرداریها اعتبار داده شده است.

وی متوسط سرانه هر نفر 113 هزار تومان اعلام کرد و گفت: کل اعتبار عمرانی 6.4 میلیارد تومان بوده که از طریق مرکز در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است.

اخباری افزود: کلیه مصوبات شوراها در خصوص شهرداری ها محقق شده و اعتبارات تمام جذب شده است.