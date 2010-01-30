به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترپرس سرویس، جودیث ساندرلندن محقق ارشد دیده بان حقوق بشر در کشورهای اروپایی با اشاره به حق نشان دادن تجلیات دینی و استقلال فردی گفت: ما هنوز نگران محدودیتهایی هستیم که به طور جدی به نقض حقوق زنان مسلمان در کشور منتهی می شود.

وی اظهار داشت: هرگونه ممنوعیت جزئی یا کامل در رابطه با روبنده نقض حقوق اولیه بشری است و ما به طور قطع با این اقدام مخالف هستیم.

وی افزود: اقداماتی که فرانسه به تدریج و آرام درحال انجام آن است نیز نقض حقوق و همچنین نتیجه عکس در برخواهد داشت چرا که این اقدام نمی تواند به زنانی که وادار به پوشاندن صورت خود می شوند کمک کند و حق کسانی را نقض می کند که آزادانه این نوع پوشش را برگزیده اند.

یک هیئت پارلمانی در فرانسه طی شش ماه گذشته به بررسی ضرورت ممنوعیت روبنده و برقع پرداخته و هفته گذشته در گزارش خود ممنوعیت این پوشش را در بیمارستانها، مدارس، پایانه های مسافربری و دفاتر دولتی توصیه کرده اند.

دیده بان حقوق بشر سیاستمداران را به حمایت از این ممنوعیت و اتخاذ رویکردهای نادرست برای ادغام مسلمانان محکوم کرد و گفت: این رویکرد ادغام اجباری در جامعه است که با شکست مواجه می شود.

ساندرلند اظهار داشت: مشخص نیست چگونه محدود کردن پوشش روبنده می تواند به زنانی که وادار به پوشیدن آن می شوند کمک کند.

این محقق ارشد هشدار داد ممنوعیت این پوشش می تواند زندگی زنانی که از آن استفاده می کنند را دشوارتر کند. از تبعات این اقدام می توان تاریک جلوه دادن چهره اقلیت مسلمان در کشور را مورد اشاره قرار داد.

براساس آمار وزارت کشور، فرانسه دارای بزرگترین جامعه مسلمان اروپا است اما اقلیت بسیار کوچک از جامعه مسلمان از روبنده استفاده می کنند که شاید بتوان تعداد آنها را 1900 نفر دانست که 90 درصد آنها زیر 40 سال هستند.