"طبقه سوم" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی به پایان رسیده و فیلم امروز در سینما اریکه ایرانیان و ماندانا روی پرده می‌رود. فردا یکشنبه 11 بهمن‌ماه فیلم در سالن همایش‌های برج میلاد برای اهالی رسانه اکران می‌شود.

"طبقه سوم" روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح اتفاق می‌افتد، در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "طبقه سوم" عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیه‌کننده: علیرضا قاسم‌خان و ناجی هنر.