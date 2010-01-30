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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

جشنواره فیلم فجر/

"طبقه سوم" آماده نمایش شد

"طبقه سوم" آماده نمایش شد

مراحل فنی، فیلم سینمایی "طبقه سوم" به کارگردانی بیژن میرباقری پایان گرفت و برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی به پایان رسیده و فیلم امروز در سینما اریکه ایرانیان و ماندانا روی پرده می‌رود. فردا یکشنبه 11 بهمن‌ماه فیلم در سالن همایش‌های برج میلاد برای اهالی رسانه اکران می‌شود.

"طبقه سوم" روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح  اتفاق می‌افتد، در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "طبقه سوم" عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیه‌کننده: علیرضا قاسم‌خان و ناجی هنر.

کد مطلب 1026292

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