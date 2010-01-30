"رهنما" قهرمان مسابقات تنیس روی میز خردسالان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهنما که به عنوان نماینده آذربایجان شرقی در این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور شرکت کرده بود، پس از دو روز رقابت با دیگر شرکت کنندگان موفق شد بدون شکست و با کسب 22 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پس از وی محمد اسدی (20 امتیاز) و علیرضا مسعود (19 امتیاز) عنوان‎های دوم و سوم مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور با حضور 32 ورزشکار از 11 استان برگزار شد.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور عباس جهان‌‎بینی مدیر کل تربیت بدنی استان قم برگزار شد ضمن اینکه هیئت تنیس روی میز استان قم به سه نفر برتر جوایز ویژه‌ای اهدا کرد.

همچنین 50 هزار تومان جایزه ویژه‎ای بود که از طرف محمد زارع‎‏پور سرپرست فدراسیون تنیس روی میز به هر یک از شرکت کنندگان در این رقابت‌ها اهدا شد. وی در حاشیه این رقابت‎ها گفت: از مسئولان می‌خواهم برای دور آتی این رقابت‎ها به گونه‎ای برنامه‎ریزی کنند که مسابقات در فصل تابستان برگزار شود تا علاوه بر حضور بیشتر تیم‎ها به درس و تحصیل آنها لطمه‎ای وارد نشود. این خردسالان آینده‏سازان تنیس روی میز ایران هستند که امید داریم به تیم ملی هم راهیابند.

زارع‎پورهمراه با مهرداد علی قارداشی (دبیر فدراسیون تنیس روی میز) روز پنجشنبه با حضور در سالن حضرت مریم قم از نزدیک مرحله مقدماتی این مسابقات را تماشا کرد.