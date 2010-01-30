"رهنما" قهرمان مسابقات تنیس روی میز خردسالان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهنما که به عنوان نماینده آذربایجان شرقی در این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور شرکت کرده بود، پس از دو روز رقابت با دیگر شرکت کنندگان موفق شد بدون شکست و با کسب 22 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پس از وی محمد اسدی (20 امتیاز) و علیرضا مسعود (19 امتیاز) عنوانهای دوم و سوم مسابقات را از آن خود کردند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور با حضور 32 ورزشکار از 11 استان برگزار شد.
مراسم اختتامیه این رقابتها با حضور عباس جهانبینی مدیر کل تربیت بدنی استان قم برگزار شد ضمن اینکه هیئت تنیس روی میز استان قم به سه نفر برتر جوایز ویژهای اهدا کرد.
همچنین 50 هزار تومان جایزه ویژهای بود که از طرف محمد زارعپور سرپرست فدراسیون تنیس روی میز به هر یک از شرکت کنندگان در این رقابتها اهدا شد. وی در حاشیه این رقابتها گفت: از مسئولان میخواهم برای دور آتی این رقابتها به گونهای برنامهریزی کنند که مسابقات در فصل تابستان برگزار شود تا علاوه بر حضور بیشتر تیمها به درس و تحصیل آنها لطمهای وارد نشود. این خردسالان آیندهسازان تنیس روی میز ایران هستند که امید داریم به تیم ملی هم راهیابند.
زارعپورهمراه با مهرداد علی قارداشی (دبیر فدراسیون تنیس روی میز) روز پنجشنبه با حضور در سالن حضرت مریم قم از نزدیک مرحله مقدماتی این مسابقات را تماشا کرد.
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