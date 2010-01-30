  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

با حضور سرپرست فدراسیون /

"رهنما" قهرمان مسابقات تنیس روی میز خردسالان شد

"رهنما" قهرمان مسابقات تنیس روی میز خردسالان شد

رقابت‎های قهرمانی تنیس روی میز خردسالان کشور با قهرمانی علیرضا رهنما در استان قم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهنما که به عنوان نماینده آذربایجان شرقی در این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور شرکت کرده بود، پس از دو روز رقابت با دیگر شرکت کنندگان موفق شد بدون شکست و با کسب 22 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پس از وی محمد اسدی (20 امتیاز) و علیرضا مسعود (19 امتیاز) عنوان‎های دوم و سوم مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خردسالان کشور با حضور 32 ورزشکار از 11 استان برگزار شد.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور عباس جهان‌‎بینی مدیر کل تربیت بدنی استان قم برگزار شد ضمن اینکه هیئت تنیس روی میز استان قم به سه نفر برتر جوایز ویژه‌ای اهدا کرد.

همچنین 50 هزار تومان جایزه ویژه‎ای بود که از طرف محمد زارع‎‏پور سرپرست فدراسیون تنیس روی میز به هر یک از شرکت کنندگان در این رقابت‌ها اهدا شد. وی در حاشیه این رقابت‎ها گفت: از مسئولان می‌خواهم برای دور آتی این رقابت‎ها به گونه‎ای برنامه‎ریزی کنند که مسابقات در فصل تابستان برگزار شود تا علاوه بر حضور بیشتر تیم‎ها به درس و تحصیل آنها لطمه‎ای وارد نشود. این خردسالان آینده‏سازان تنیس روی میز ایران هستند که امید داریم به تیم ملی هم راهیابند.

زارع‎پورهمراه با مهرداد علی قارداشی (دبیر فدراسیون تنیس روی میز) روز پنجشنبه با حضور در سالن حضرت مریم قم  از نزدیک مرحله مقدماتی این مسابقات را تماشا کرد.

کد مطلب 1026296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه