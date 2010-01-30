پایمال کردن آراء مردم نفی مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام سیبد محمد ابوترابی فرد روز شنبه درجلسه شورای اداری که در استانداری قزوین تشکیل شد اظهار داشت: مردم سالاری برآمده از اعتقاد و دین که از متن گوهرناب اسلام جوشیده زمینه پیوند ملت و رهبری را فراهم کرده است و از ارکان مهم نظام به شمار می رود.

وی افزود: برخی تحت عنوان شعار مردم سالاری با رفتار خود اصل آن را نفی کردند و با نادیده گرفتن آراء مردم ادعای خود را زیر سئوال بردند.

نائب رئیس مجلس استقلال تمام عیار سیاسی را از دیگر ارکان نظام ذکر کرد و گفت: در دنیای سلطه و نظام متکی به زر و زور، ،داشتن این استقلال یک سرمایه ارزشمند ملی محسوب می شود که باید از آن حراست کنیم.

وی وفاداری به ارکان و اصول نظام را حرکت در مسیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب دانست و یادآورشد: رمز بالندگی و عزت نظام اسلامی، تبعیت مردم از رهبری است که با حضور در راهپیمایی ها و اجتماعات مختلف بویِژه راهپیمایی نهم دی ماه ولایتمداری خود را به جهانیان نشان دادند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره ضرورت بررسی عملکرد مسئولان در خدمت به مردم تصریح کرد: کارآیی مسئولان بیانگر کارآمدی نظام است و هرچقدر مدیران و مسئولان خود را به اخلاق آراسته کنند و تصمیماتی مبتنی بر فکر، اندیشه و نگاه کارشناسی اتخاذ کنند به کارآمدی نظام کمک کرده اند زیرا هر تصمیمی که پایه کارشناسی و تخصصی داشته باشد ماندگار می شود.

در انتخاب مدیران ضعیف بوده ایم

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: در ارزیابی برنامه چهلرم باید از نگاه سطحی و شعاری دوری کنیم و در انتخاب مدیران قوی دقت کنیم زیرا در این زمینه ضعیف بوده ایم و به جایگاه مطلوب نرسیده ایم و با افق مورد نظر فاصله داریم و متاسفانه خطای استراتژیک عده ای هم این بود که ضعف مدیر را به حساب نظام گذاشتند.

وی اضافه کرد: با استفاده از تجربه سه دهه گذشته باید امروز مدیرانی توانمند را انتخاب کنیم تا آنها بتوانند بهترین برنامه و راهکارهای اصولی را برای توسعه کشوربکار گیرند و به مردم خدمت کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصمیماتی که مدیران در استانها می گیرند باید به گونه ای باشد که تا 20 سال آینده هم مورد نقد قرار نگیرد اما متاسفانه برخی تصمیمات مدیران ما یک سال بعد نقد می شود که بیانگر نداشتن پایه کارشناسی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآورشد: مدیر لایق کسی است که سیاستهای رهبری را در برنامه پنجم توسعه که مسیر تحقق چشم انداز20 ساله کشور است را مبنای حرکت خود قرار دهد و بر این اساس راهکار و روشهای اجرایی را پیش بینی کند.

نائب رئیس مجلس با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت:‌22 بهمن تکرار حضور حماسی مردم برای اعلام وفاداری مجدد به نظام و رویارویی با نظام سلطه خواهد بود و مردم هوشیار کشورمان با شرکت در مراسم این روز تاریخی برگ زرین دیگری به تاریخ انقلاب اضافه خواهند کرد.