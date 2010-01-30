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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

پس از گذشت چهار سال؛

زهکشی 280 هزار هکتار اراضی گلستان اجرایی نشده است

زهکشی 280 هزار هکتار اراضی گلستان اجرایی نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نمانیده ولی فقیه در گلستان، گفت: در سفر اول هیئت دولت، طرح زهکشی 280 هزار هکتار اراضی شمال استان به تصویب رسید که از چهار سال گذشته تاکنون کار اساسی انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در بررسی وضعیت کشاورزی استان افزود: مطالعات این طرح انجام شده ولی هنوز این طرح زهکشی به مرحله اجرا نرسیده است.

وی اظهار داشت: مشکلات اساسی بخش کشاورزی باعث شده است که امروزه فعالیت در این بخش، صرفه اقتصادی نداشته باشد

وی با اشاره به کشت پنبه در استان خاطرنشان کرد: پنبه در گذشته، یک منبع بسیار مهم اقتصادی در منطقه گرگان و دشت بوده و بسیاری از کسانی که امروز به ثروت رسیده اند به دلیل فعالیت در این عرصه بوده است.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: در سال 53، سطح زیر کشت پنبه منطقه 188 هزار هکتار بوده است که از لحاظ سطح زیر کشت 50 درصد مزارع در اختیار بخش پنبه بوده و از نظر تولید نیز، 60 درصد کل تولید پنبه کشور در منطقه گرگان و دشت بوده است.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: این در حالی است که در سال جاری سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان به 12 هزار و 500 هکتار رسیده است و این امر نشان می دهد که سطح زیر کشت پنبه بسیار کاهش یافته است و به تبع آن بخش تجارت، بازرگانی، کارخانجات پنبه پاک کنی و صنایع وابسته به آن، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

کد مطلب 1026301

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