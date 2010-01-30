زهکشی 280 هزار هکتار اراضی گلستان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در بررسی وضعیت کشاورزی استان افزود: مطالعات این طرح انجام شده ولی هنوز این طرح زهکشی به مرحله اجرا نرسیده است.

وی اظهار داشت: مشکلات اساسی بخش کشاورزی باعث شده است که امروزه فعالیت در این بخش، صرفه اقتصادی نداشته باشد

وی با اشاره به کشت پنبه در استان خاطرنشان کرد: پنبه در گذشته، یک منبع بسیار مهم اقتصادی در منطقه گرگان و دشت بوده و بسیاری از کسانی که امروز به ثروت رسیده اند به دلیل فعالیت در این عرصه بوده است.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: در سال 53، سطح زیر کشت پنبه منطقه 188 هزار هکتار بوده است که از لحاظ سطح زیر کشت 50 درصد مزارع در اختیار بخش پنبه بوده و از نظر تولید نیز، 60 درصد کل تولید پنبه کشور در منطقه گرگان و دشت بوده است.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: این در حالی است که در سال جاری سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان به 12 هزار و 500 هکتار رسیده است و این امر نشان می دهد که سطح زیر کشت پنبه بسیار کاهش یافته است و به تبع آن بخش تجارت، بازرگانی، کارخانجات پنبه پاک کنی و صنایع وابسته به آن، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.