تصادف داوران مسابقه صبا و سپاهان ارتباطی با هواداران قمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر رضایی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اتفاقات و حواشی دقایق پایانی مسابقه، به اتفاق سایر عوامل حراست تربیت بدنی در ورزشگاه مانده ام و خوشبختانه تیم داوری به سلامت از ورزشگاه خارج شدند.



وی ادامه داد: عوامل حراست تربیت ‌بدنی، آخرین نفراتی بودند که به اتفاق هم از ورزشگاه خارج شدیم، اما اتفاق تصادف در مسیر بازگشت از ورزشگاه یادگار امام برای تیم داوری مسابقه تنها یک حادثه معمولی بود که داور مسابقه صبا و سپاهان برای فرار از اشتباهاتش در این دیدار، آن را به هوادران صبا نسبت می‌دهد.



مسئول حراست تربیت بدنی استان قم ابراز داشت: خوشبختانه تیم داوری با مشایعت عوامل انتظامی از ورزشگاه خارج شدند که در بین راه با یک دستگاه خودوری پرایدی که سرنشینان آن یک زن و مرد جوان بودند تصادف کردند که در این حادثه خودروی پراید مقصر شناخته شد.



وی تصریح کرد: خوشبختانه در صحنه تصادف حضور داشتم و از نزدیک تمامی اتفاقات را دیدم و عوامل نیروی انتظامی نیز بر اتفاقی بودن این تصادف صحه گذاشتند و بهتر است قهرمانی واقعیت را بگوید.



رضایی‌نژاد تأکید کرد: شخصا از سیدمهدی سیدعلی، داور چهارم مسابقه صبا و سپاهان که راننده اتومبیل حامل تیم داوری را بر عهده داشت، در حضور جلال مرادی ناظر فدراسیون علت تصادف را سئوال کردم که آیا شخص دیگری در حادث شدن این تصادف دخیل بود یا نه؟ سیدعلی صراحتا اعلام کرد که تخلف خودروی پراید باعث این تصادف شد.



وی در خصوص ادعاهای محسن قهرمانی در خصوص مصدومیتهای شدید تیم داوری تصریح کرد: شخصا با نماینده هیئت فوتبال استان قم که مسئولیت همراهی داوران را بر عهده داشت نیز در این خصوص صحبت کردم که محمد خوشزبان گفت مشکلی ندارند و برای اینکه به پرواز برسند، عازم تهران شدند.



مسئول حراست تربیت بدنی استان قم ابراز داشت: برای من جای تعجعب است که محسن قهرمانی چه اصراری دارد که وانمود کند این حادثه عمدی بوده است در حالی که هیچ نشانی دال بر این ادعا وجود ندارد و حتی عوامل نیروی انتظامی نیز اتفاقی این حادثه را تایید کرده اند.



وی خاطرنشان کرد: برخورد خودروی تیم داوری مسابقه صبا و سپاهان با خودرویی صورت گرفت که سرنشینان آن قمی نبودند و الا مشخص نبود محسن قهرمانی چه ادعای دیگری مطرح می کرد.



رضایی‌نژاد بیان داشت: به نظر می‌رسد که محسن قهرمانی برای فرار از اشتباهات تاثیر گذار خود بر نتیجه و حواشی بازی صبا و سپاهان تلاش می کند با بزرگ جلوه دادن و اصرار در عمدی دانستن حادثه تصادف بعد از مسابقه، اذهان عمومی را از واقعیت های به سوی یک حادثه معمولی سوق دهد.



وی تاکید کرد: خوشبختانه در دو سال اخیر که با حضور تیم صبا، استان قم میزبان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام حذفی و حتی مهمتر از آن میزبان لیگ قهرمانان آسیا بوده است، هیچ گونه مشکلی در میزبانی‌های صبا و قم نبوده است.



مسئول حراست تربیت بدنی استان قم ابراز داشت: نظم و امنیت در تمامی مسابقات صبا در ورزشگاه یادگار امام همواره مورد تأکید مسئولان و شواری تأمین استان قم بوده و خواهد بود و این مهم با چندین بار انتخاب شدن تیم صبا به عنوان میزبان برتر لیگ اثبات شده است.



وی ادامه داد: به عنوان نمونه در مسابقه هفته بیست و یکم لیگ برتر که صبا میزبان پیروزی تهران بود، خوشبختانه عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر از نزدیک شاهد این نظم و انضباط و اجرای امور فرهنگی در آستانه مراسم های ویژه های ماه محرم بودند که از این بابت از مسئولان استان قم نیز تقدیر کردند.



رضایی نژاد با اشاره به ادعاهای محسن قهرمانی در برنامه ورزشی شبکه دو سیما، تصریح کرد: انتظار ما این بود که محسن قهرمانی به جای فرافکنی، به اشتباهات خود اعتراف می کرد و به این حربه ها متوسل نمی شد.



وی گفت: روز سه شنبه نیز تیم صبای قم در دیداری خانگی میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است و تماشاگران و هواداران تیم فوتبال صبای قم ثابت خواهند کرد که جزو بهترین تماشاگران فوتبال در کشور هستند.