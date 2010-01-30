بهره برداری از 18 آمبولانس جدید برای هلال احمر فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی مصلی نژاد پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری خاطرنشان کرد: این تعداد آمبولانس در تمام مناطق استان فارس مورد استفاده قرار می گیرد و در جای خود اقدامی مهم و گسترده در حوزه یگان امداد به شمار می رود.

وی در ادامه از اضافه شدن پنج پایگاه جاده ای در سطح استان فارس طی این مدت خبر داد و افزود: پیش از این 10 پایگاه در سطح استان فارس متعلق به هلال احمر وجود داشت که طی اقدامات صورت گرفته هم اکنون 1.5 برابر بر تعداد آنها افزوده شده و شمار پایگاه های امدادی هلال احمر فارس در جاده ها به 154 مورد رسیده که برخی از آنها در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس تصریح کرد: این پایگاه ها شامل تیمارجان اقلید، جاده جهرم - لار، پایگاه بابامیدان محور نورآباد - خوزستان، پایگاه فیروزآباد در محور شیراز - عسلویه و... بوده که برای هر یک از پایگاه های مذکور یک آمبولانس و ست هیدرولیک امدادی در نظر گرفته شده که ارزش هر آمبولانس 95 میلیون تومان و ست هیدرولیک امدادی نیز 45 میلیون تومان است.

وی از ایجاد پایگاه امداد هوایی نیز به عنوان یکی از اقداماتی یاد کرد که در سال جاری محقق شده و افزود: این پایگاه در فرودگاه شهید دستغیب شیراز راه اندازی شده و از یک فروند بالگرد MI17 امدادی به همراه تیم پروازی برخوردار بوده و تاکنون چندین عملیات نظیر عملیات امدادی برای سیل زدگان منطقه جنوب استان و چندین تصادف جاده ای را انجام داده است.

مصلی نژاد از توسعه شبکه رادویی هلال احمر نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات اخیر این جمعیت یاد کرد و افزود: همچنین تا کنون 12 هزار و 116 نفر نیز تحت پوشش خدمات امدادی این جمعیت قرار گرفته اند که شامل تصادفات، سیل و.. می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس با اشاره به حوزه های درمان و توانبخشی نیز بیان کرد: اورتوپدی فنی استان فارس در جنوب کشور فعالیتهای منحصر به فردی را ارائه داده و بر این اساس طی این مدت 498 نفر در این حوزه ها مراجعه کننده داشته که از این تعداد 400 مورد مربوط به ساخت اندام مصنوعی جدید و 88 مورد نیز مربوطه به تعمیرات اندام بوده است.

وی با اشاره به واکسیناسیون 34 هزار و 427 نفر از حجاج نیز بیان کرد: 258 نفر از مددجویانی که برای تامین هزینه درمان مشکل داشتند حدود 273 میلیون و 996 هزار ریال کمک بلاعوض دریافت کرده و به 111 نفر از این افراد نیز 610 میلیون ریال تسهیلات وام پرداخت شده است.

این مسئول با اشاره به ایجاد 10 پایگاه امدادی بین شهری و شهری، اردوگاه امدادی و همچنین ساختمان مرکزی جمعیت هلال احمر که در ایام دهه فجر کلنگزنی می شود، افزود: برای ساختمان مرکزی جمعیت حدود سه میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده و قرار است ظرف حدود 20 ماه نیز به بهره برداری برسد.