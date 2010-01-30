به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید احمد آل داوود صبح شنبه در دوره ارزیابی عملکرد سالمندان در زنجان افزود: جامعه هدف دفتر امور توانبخشی سالمندانی است که معلول بوده یا قادر به تأمین هزینه های خود نیستند.

وی با اشاره به بهره گیری ۷ تا ۱۰ درصد سالمندان از خدمات بهزیستی ابراز داشت: در حال حاضر تعدادی از سالمندان در مراکز روزانه و شبانه روزی نگهداری می شوند و عده ای نیز از ویزیت رایگان درمنزل بهره می گیرند.

آل داوود اظهار داشت: سیاست سازمان گسترش مراکز روزانه است تا به وسیله NGOها بتوانیم خدمات خاصی چون شیوه های سالم زندگی، توانبخشی، روانشناسی و…را به سالمندان آموزش دهیم.

معاون دفتر امور توانبخشی سالمندان بهزیستی کشور گفت: بخش دیگری از سالمندان که به نوعی جامعه هدف سازمان بوده اند مستمری دریافت می نمایند که سازمان تلاش دارد با ارتقاء و ارزیابی جامعه سالمندان اقدامات به موقعی را جهت افزایش سلامت روان و جسم سالمندان انجام دهد.

آل داوود با اشاره به برگزاری دوره ارزیابی عملکرد سالمندان گفت: هدف از این دوره ارزیابی عملکرد سالمندان است تا متناسب با نیازها و بحث روانی آنها بتوان خدمات را ارتقاء داده و روند روبه رشدی را در پیش گرفت تا با ارتقاء سطح زندگی سالمندان شرایط راحتری در اجتماع را در پیش بگیرند.

وی یادآور شد: در این دوره یک روزه ارزیابی سطح استقلال عملکردی سالمندان در فعالیت روزمره زندگی و آزمون کوتاه شناختی و مقیاس افسردگی سالمندان تدریس شد.

همچنین مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: به علت وجود فرهنگ غنی اسلامی در استان زنجان با مشکلی به نام نگهداری سالمندان مواجه نیستیم.

فردین بلوچی افزود: هفت درصد جمعیت استان زنجان را سالمندان تشکیل داده اند و با این وجود هیچ پشت نوبتی برای استفاده از مراکز سالمندان نداریم.

وی با اشاره به وجود دو مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در زنجان ابراز داشت: سیاست سازمان بهزیستی بهره گیری از مراکز شبانه روزی نیست و نباید سالمندان را در این مراکز نگهداری نمود.

بلوچی اظهار داشت: اغلب سالمندانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند بی سرپرست هستند و خانواده ای ندارند و هزینه نگهداری آنها توسط بهزیستی به صورت یارانه به مراکز پرداخت می شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به مراکز روزانه نگهداری سالمندان بیان داشت: نگهداری سالمندان در مراکز روزانه از سیاست های سازمان بهزیستی است و در این صورت است که سالمندان می توانند در کنار خانواده خود زندگی کنند و از فضای پر مهر و محبت خانه بهره گیرند.

بلوچی خاطر نشان کرد: دو مرکز روزانه نگهداری سالمندان در زنجان مشغول به فعالیت است که سالمندان می توانند به صورت نیمه وقت از خدمات و آموزشهای این مراکز استفاده کنند.

وی با ابراز خشنودی از برگزاری دوره ارزیابی عملکرد سالمندان در زنجان گفت: این دوره جهت ۱۴ استان و در راستای ارتقاء و آموزش مراکز غیردولتی و شبانه روزی سالمندان تحت نظارت بهزیستی کشوردر زنجان برگزار شد.