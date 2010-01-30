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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

رئیس مرکز قرآن و عترت خبر داد:

ایجاد دو اداره کل پژوهش و آموزش قرآنی در ساختار وزارت بهداشت

ایجاد دو اداره کل پژوهش و آموزش قرآنی در ساختار وزارت بهداشت

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: با مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور دو اداره کل پژوهشهای قرآنی و آموزشهای قرآنی در ساختار وزارت بهداشت به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحیم قربانی روز شنبه در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری سه جشنواره قرآنی در وزارت بهداشت در سال جاری و آینده گفت: چهاردهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان با حضور 230 شرکت کننده در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اسفند ماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پانزدهمین دوره جشنواره قرآنی دانشجویان علوم پزشکی هفته اول خردادماه 89 در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می شود و بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور نیز با مسئولیت وزارت بهداشت در سال آینده برگزار می شود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سه کارگروه تخصصی پژوهش، آموزش و تبلیغ و ترویج در مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت راه اندازی شده است و با مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نیز دو اداره کل پژوهش های قرآنی و آموزش های قرآنی در ساختار وزارت بهداشت به تصویب رسید.

وی از راه اندازی کانونهای قرآن و عترت در 44 دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: زیر شاخه های این کانون در خوابگاهها و دانشکده ها نیز راه اندازی شده است.

کد مطلب 1026307

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