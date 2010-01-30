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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

ساخت یک مولکول مصنوعی جدید برای ترمیم بافت قلب

ساخت یک مولکول مصنوعی جدید برای ترمیم بافت قلب

گروهی از پژوهشگران ایتالیایی یک مولکول مصنوعی جدید را ایجاد کردند که قادر است بلافاصله پس از بروز یک سکته قلب را ترمیم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "موسسه ملی ساختارها و سیستمهای زیستی" ایتالیا مولکولی متحولانه را ایجاد کردند که می تواند مرگ سلولهای قلبی پس از سکته را کاهش دهد و منجر به تشکیل رگهای کورنر با کمک سلولهای بنیادی اندوژن شود.

این مولکول مصنوعی جدید که HBR نام دارد همچنین می تواند در شیشه تمایز سلولهای بنیادی بزرگسال به سلولهای کاردیومیوسیت قلب را تسریع کند. این سلولها می توانند در پیوندهای آینده به خود بیمار مورد استفاده قرار گیرند.

براساس گزارش آنسا، با اولین تزریق HBR می توان سلولهای بنیادی را که قبلا در لابراتوار کشت داده شده اند به قلب آسیب دیده از سکته پیوند زد. این مولکول پتانسیل ترمیم قلب را افزایش می دهد.

HBR از ترکیب اسید هیالورونیک، اسید بوتریک و اسید رتینوئیک ساخته شده است. در آزمایشات بر روی مدلهای حیوانی، این مولکول به بافت میوکاردیوی موشهای سکته ای که در انتظار دریافت پیوند سلولهای بنیادی بودند تزریق شد. تجویز HBR منجر به تشکیل رگهای کورنر شد و تا حد چشمگیری مرگ سلولهای قلبی را کاهش داد.

کد مطلب 1026308

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