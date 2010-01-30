اسرائیل جنایات خود در جنگ غزه را توجیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، رژیم صهیونیستی در اولین پاسخ رسمی خود به گزارش گلدستون توضیحاتی را درباره تحقیقات داخلی در طول جنگ غزه و پس از آن ارائه داده است.

رژیم صهیونیستی با بی اعتنایی به جنایات خود طی جنگ غزه اعلام کرده است که در دیگر کشورهای دموکراتیک تحقیقات به صورت قانونی انجام می شود.

رژیم صهیونیستی همچنین در اولین پاسخ رسمی خود به گزارش گلدستون ادعا کرده است: اسرائیل اقدامات قانونی را در جنگ غزه انجام داده و تمام فعالیت های تل آویو در این جنگ کاملا منصفانه و بر اساس عدالت بوده است.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز جمعه در واکنش به اتهام گزارش گلدستون مبنی بر جنایات جنگی غزه گفت: هیچ ارتشی به اندازه ارتش اسرائیل مسئولیت پذیر، اخلاقی و دقیق نیست.

وی همچنین گزارش گلدستون را دروغ پردازی دانسته و از حمایت رژیم صهیونیستی از فرمانده های نظامی و نظامیان خود خبر داده است.

در گزارش گلدستون به کشته شدن 1400 غیر نظامی فلسطینی در نوار غزه اشاره شده است. همچنین از استفاده نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از مردم غره به عنوان سپر انسانی پرده برداشته شده است.

گزارش گلدستون پیش از این با اجماع جامعه بین المللی یکبار در شورای حقوق بشر سازمان ملل و بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است.