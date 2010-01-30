"جامعه مدنی" در لیبی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دان چاپ پاکستان، قذافی در یک نطق تلویزیونی برای کنگره عمومی خلق (GPC) گفت: ایده جامعه مدنی یک فرهنگ سوداگرانه و تقلیدی از غرب است و در لیبی هیچ جایگاهی ندارد.

وی افزود: در غرب تمایزی بین یک جامعه رسمی دولتی و یک جامعه مدنی مؤسسات غیر دولتی وجود دارد در حالی که لیبی کشوری کاملاً مدنی است.

رهبر لیبی با اعلام اینکه اتحادیه ها برای ضعیف کردن تاسیس شده اند این پرسش را مطرح ساخت که آیا یک وکیل برای دفاع از خود نیاز به اتحادیه دارد؟

قذافی در عین حال شهروندان کشورش را به تاسیس سازمان های خیریه برای کمک به نیازمندان جامعه از جمله ایتام، زنان بی سرپرست و بیماران دیابتی توصیه کرد.