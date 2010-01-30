جشنواره فجر مشهد عرصه بروز توانمندی های سینمای بومی است

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: جشنواره فجر می تواند در سینمای بومی خراسان رضوی تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران قطعا می تواند در زمینه فرهنگی و هنری توانایی های خود را بروز دهد، بنابراین از هم اکنون جامعه سینمایی استان، درصدد برآمدند تا بنیان سینماگران خراسان رضوی را با هدف تولید فیلم دینی برای سینمای ملی و همچنین بین المللی در دستور کار خود قرار دهند و این رسالتی است که جشنواره فیلم فجر در خراسان رضوی برعهده داشته است.

جعفری افزود: خراسان رضوی به خصوص مشهد از پتانسیل و استعداد بالایی در عرصه سینمای ملی و استانی برخوردار است بنابراین ضروری است برای حوزه فرهنگ و سینما سرمایه گذاری شود.

وی اظهار داشت: جشنواره فجر پدیده نوظهوری است که همزمان با تهران در خراسان رضوی و شهر مشهد برگزار شد و اشتیاق غیرقابل وصفی را برای مردم به وجود آورد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این پدیده منجر شد که مسئولان استانی این جشنواره را همزمان با تهران در مشهد پیگیری و اجرا کنند.

جعفری استقبال مخاطبان از این جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: مردم هوشمندانه فیلمها را انتخاب می کنند و به نمایش آن می پردازند به گونه ای که در سالهای گذشته تا پاسی از شب برای اکران یک فیلم خوب در سینما حضور داشتند و به تماشای آن می نشستند.

وی افزود: در این زمینه مسئله اصلی محتوای فیلمهاست و ضروری است فیلم با محتوای خوب به جامعه عرضه شود تا مردم نیز رغبت به تماشای آن داشته باشند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: هرچه قدر استقبال مردم بیشتر باشد، تضمین موفقیت جشنواره نیز بیشتر است و اگر مردم از نمایش یک فیلم استقبال خوبی نشان ندهند، بیانگر این نکته است که فیلم از نظر شکل و محتوا مورد پسند مردم نبوده است.

جعفری خاطرنشان کرد: در جشنواره فجر، به طور کلی دو طیف از مردم حضور دارند، نخست هنرمندان، سینماگران، مجریان و دست اندرکاران و سپس عموم مردم که عامل اصلی تحرک بخشی به جشنواره هستند بنابراین مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا جشنواره فجر مشهد به عنوان یک امتیاز فرهنگی مطلوب در استان قلمداد شود.