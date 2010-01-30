به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی روز شنبه با اشاره به برگزاری این همایش گفت: در این همایش که با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی استان با فدراسیون ورزشهای همگانی و اداره کل تربیت بدنی استان برگزار شد بیش از یکصد و سی هزار نفر حضور داشتند که به هیچ وجه انتظار حضور این نفرات را نداشتیم.

وی تصریح کرد: این همایش در مسیری به طول 4 کیلومتر در کنار ساحل نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار شد که از نکات قابل توجه حضور استاندار، معاونان و مدیران کل استان در جمع مردم خوب هرمزگان بود که به این همایش جلوه خاصی بخشیده بود.

حیدری افزود: در پایان این همایش بعد از اجرای برنامه های متنوع، مراسم توزیع جوایز آغاز شد که ابتدا قرار بود یک دستگاه خودرو سواری به شرکت کنندگان (از سوی استاندار) اهدا شود که با توجه به استقبال پرشور مردم، استاندار هرمزگان یک دستگاه خودرو دیگر اهدا کرد. از دیگر جوایز این همایش می توان به کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، عتبات عالیات، کربلای معلی، مشهد مقدس، سکه طلا، لوازم ورزشی، چرخ خیاطی، دوچرخه و 10 میز فوتبالدستی( از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی) اشاره کرد.

جام قهرمانی سپک تاکرای بانوان هم در استان مرکزی ماند

تیم منتخب سپک تاکرای بانوان استان مرکزی هم در جریان سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان سکوی نخست را از آن خود کرد.

پس از کسب عنوان قهرمانی مسابقات سپک تاکرا در بخش مردان توسط تیم منتخب استان مرکزی، در جریان سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان، تیم منتخب بانوان این استان هم سکوی نخست این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

در مسابقات بانوان که از روز چهارشنبه 7 بهمن ماه به مدت سه روز و به میزبانی استان مرکزی برگزار شد تیم استان مرکزی به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم لرستان نایب قهرمان شد و تیم های گلستان و تهران نیز مشترکا سکوی سوم را به خود اختصاص دادند. تیم های قم، گیلان، خراسان شمالی و کردستان نیز به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هشتم قرار گرفتند.

در این دوره از رقابتها که 16 تیم حضور داشتند تیم استان کردستان به عنوان پدیده معرفی شد و تیم استان لرستان نیز کاپ اخلاق را به خانه برد.