  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

در رقابت تسلیحاتی با آمریکا؛

روسیه جنگنده های نسل پنجم سوخو را تولید می کند

روسیه جنگنده های نسل پنجم سوخو را تولید می کند

روسیه با آزمایش موفقیت آمیز نسل پنجم جنگنده های رادار گریز سوخو، برتری تکنولوژیک آمریکا در این زمینه را به مبارزه طلبیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، جنگنده های نسل پنجم سوخو بسیار پیشرفته بوده و رادار توانایی ردیابی آن را ندارد.

این جنگنده ها پیش از تولید انبوه با تقاضای گسترده ای از سوی کشورهای مختلف جهان مواجه شده است و به نظر می رسد درآمدهای خوبی را نصیب مسکو کند.

شرکت تسلیحاتی سوخو روسیه با اشاره به پرواز 47 دقیقه ای و موفقیت آمیز جنگنده نسل پنجم سوخو، در بیانیه ای اعلام کرد: این نخستین جنگنده تمام روسی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تولید می شود.

خاطر نشان می شود صنایع دفاعی و تسلیحاتی روسیه پس از فروپاشی جماهیر شوروری به طور کلی از بین رفت و بازسازی آن سال ها به درازا کشید.

کد مطلب 1026320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه