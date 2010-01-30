روسیه جنگنده های نسل پنجم سوخو را تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، جنگنده های نسل پنجم سوخو بسیار پیشرفته بوده و رادار توانایی ردیابی آن را ندارد.

این جنگنده ها پیش از تولید انبوه با تقاضای گسترده ای از سوی کشورهای مختلف جهان مواجه شده است و به نظر می رسد درآمدهای خوبی را نصیب مسکو کند.

شرکت تسلیحاتی سوخو روسیه با اشاره به پرواز 47 دقیقه ای و موفقیت آمیز جنگنده نسل پنجم سوخو، در بیانیه ای اعلام کرد: این نخستین جنگنده تمام روسی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تولید می شود.

خاطر نشان می شود صنایع دفاعی و تسلیحاتی روسیه پس از فروپاشی جماهیر شوروری به طور کلی از بین رفت و بازسازی آن سال ها به درازا کشید.