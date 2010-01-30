به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر هوشنگ محمدی و دکتر پرویز عباسی داکانی از ساعت 16:30 آغاز می‌شود و تا 18:30 ادامه ‌می‌یابد.

همچنین فردا یکشنبه 11 بهمن نقد و بررسی کتاب "باز کنید" نوشته ناتالی ساروت با حضور دکتر علی عباسی و احسان عباسلو برپا خواهد شد.

نقد و بررسی کتاب "هیروگلیف در قرآن" نوشته سعدعبدالمطلب عدل از دیگر برنامه‌های سرای اهل قلم است که دوشنبه 12 بهمن با حضور دکتر حامد صدقی و دکتر بخشعلی قنبری برگزار می‌شود.

نشست روز چهارشنبه 14 بهمن نیز به مناسبت دهه فجر به بررسی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی اختصاص دارد که در آن سید هاشم حسینی، محمد کاظم مزینانی و فرخنده حق شنو حضور خواهند داشت.

نشست نقد و بررسی کتاب "هیروگلیف در قرآن" ساعت 17 تا 19 و دیگر نشستها از ساعت 16:30 تا 18:30 برپا می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در جلسات می‌توانند به سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.

