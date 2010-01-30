سفر سرزده وزیر مسکن به تبریز/ گزارش کار به مردم در غیاب رسانه ها!

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، پروژه های مسکن مهر در تبریز پس از سه سال معطلی و عدم پاسخگوئی مسئولان محلی به بن بست خورده و هیچ اقدام موثری برای رفع بن بست به وجود آمده به چشم نمی خورد.

در این میان، چندی پیش نمایندگان شرکتهای تعاونی مسکن مهر تبریز برای اعتراض به ریاست جمهوری مراجعه کرده و احمدی نژاد نیز برای ارائه گزارش دلایل عدم توفیق مسکن مهر این شهر، وزیر مسکن را مامور بررسی موضوع کرد.

اواخر هفته گذشته علی نیکزاد وزیر مسکن در راستای بررسی وضعیت مسکن مهر و ارائه گزارش به رئیس جمهور به آذربایجان شرقی سفر کرد اما مسئولان محلی و دستگاه های مربوطه از اعلام این سفر و دعوت از خبرنگاران رسانه های مختلف خودداری کردند.

در حالی دلیل این موضوع از سوی مسئولان روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی " سفر سرزده و غیرمنتظره آقای وزیر" اعلام شد که در جلسات و سفرهای اخیر وزیر مسکن "دوربین صدا و سیما" حضوری فعال دارد تا آنجا که وی در روزهای اخیر بارها در خصوص مسائل و توفیقات طرح مسکن مهر در استانها گزارش های گوناگونی به افکار عمومی ارائه داده است .

به اعتقاد خبرنگاران، مدیران محلی به ویژه دستگاه هایی که به نظر می رسد در عدم موفقیت مسکن مهر تبریز به طور مستقیم دخیل بوده اند از بیم آنکه مشکلات پشت پرده این پروژه در تبریز آشکار شود و مسئولین مبربوطه مجبور به پاسخگویی به نمایندگان افکار عمومی شوند، از دعوت رسانه ها خودداری کردند.

اما نکته باعث تاسف آنکه برای بازدیدهای وزیر مسکن تنها دوربین صدا و سیما در محل حضور داشته و هیچ صحبتی از دلایل سه ساله تاخیر در پروژه مسکن مهر سخنی به میان نیامد.

چندی پیش نیز یکی از نمایندگان اتحادیه های تعاونی مسکن مهر تبریز گفته بود: رئیس جمهور نماینده می فرستد تا دلیل تاخیر پروژه های مسکن مهر تبریز بررسی شود اما نمایندگان یاد شده به جای شنیدن سخن مردم و نمایندگان آنان، با مدیرانی که خود مسئول این عدم توفیق هستند دور یک میز می نشیند!

به هرحال خبرنگاران و رسانه های محلی و سراسری آذربایجان شرقی از گذشته های دور با این معضل روبرو هستند که برخی از مدیران محلی تنها "دوربین" را به عنوان رسانه مورد اعتماد قبول داشته و از رسانه های دیگر احتمالا به دلیل طرح برخی سئوالات و انتشار مطالب انتقادی دوری می جویند!