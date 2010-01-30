بررسی بودجه فرهنگی یکشنبه در کمیسیون / برنامه پنجم شاخص ندارد

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان رشد لایحه بودجه سال 1389 نسبت به لایحه بودجه سال جاری، عنوان کرد: ابتدا باید مجموع اعتبارات کلیه سازمانهای فرهنگی، هنری، ورزشی، جوانان، زنان، امور خانواده و سازمان میراث فرهنگی را جمع بزنیم و سپس نسبت افزایش آن را با بخشهای مذکور دربودجه سال جاری محاسبه کنیم.

وی افزود: در گزارشی که رئیس جمهور به مجلس ارائه کرد گفته شده است که بودجه بخش فرهنگی که سال جاری 3 هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است در بودجه سال آینده به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است، حال باید لایحه بودجه سال 89 را دقیقا مورد تجزیه وتحلیل قرار داد تا مشخص شود که افزایش بودجه در بخش فرهنگی به چه میزان دقیق محاسبه شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: البته از هفته جاری بودجه اختصاص یافته به بخش فرهنگی لایحه بودجه سال 89 در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد ومشخص می شود که بودجه بخش فرهنگی کشور در لایحه بودجه سال 89 به چه اندازه نسبت به بودجه سال جاری رشد داشته است.

وی در ادامه به سهم بخش فرهنگی کشور از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: معتقدم آنچه که باید در برنامه پنجم توسعه باشد همان سیاستهای کلی است که رهبر معظم انقلاب برای برنامه پنجم توسعه ابلاغ کردند که عمدتا نیز روح فرهنگی بر آن حاکم است.

برنامه پنجم توسعه کشور شاخصهای دقیقی برای ارزیابی ندارد

آرین منش در ادامه گفتگو با مهر، برنامه پنجم توسعه کشور را دارای شاخصهای دقیقی برای ارزیابی ندانست و گفت: ما با کلیات ومفاهیم کلی که نمی توانیم اسم گزارش رئیس جمهور را برنامه بگذاریم زیرا برنامه باید دقیقا با آمار وارقام وجداول صحیح مشخص شده باشد.

وی اضافه کرد: همچنین در برنامه پنجم توسعه کشور مشخص نشده است که وضعیت بخش فرهنگی کشور درحال حاضر چگونه است و درپایان برنامه پنجم به کجا خواهیم رسید تا امکان نظارت وارزیابی دقیق برای نمایندگان مجلس وجود داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی به دولت، عنوان کرد: پیشنهاد می کنم که با توجه به ضعفها وکاستیهایی که در برنامه پنجم توسعه وجود دارد و با توجه به اینکه شاخصهای دقیق ارزیابی در بخشهای مختلف بویژه بخش فرهنگی در برنامه پنجم توسعه لحاظ نشده است، لذا در فرصت دو ماهه ای که مجلس لایحه بودجه سال آینده را بررسی می کند و طبیعتا بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه نیز به اوایل اردیبهشت ماه سال آینده موکول خواهد شد، دولت درجهت رفع نواقص و تدوین شاخصهای دقیق وقابل اندازه گیری دربرنامه پنجم توسعه اقدام به بازپس گیری این لایحه ازمجلس کند.

آرین منش ابراز عقیده کرد : دراین راستا همه نمایندگان مجلس مطمئنا با استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور رفع نقایص و کاستیهای آن موافقت خواهند کرد.