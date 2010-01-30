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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر44/

پایان افتتاحیه بین المجالس/ عکس یادگاری هیئت ها با رئیس جمهور اوگاندا

مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس مجالس اسلامی با سخنرانی رئیس جمهور اوگاندا پایان یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس بین المجالس اسلامی دقایقی پیش با نطق رئیس جمهور اوگاندا پایان یافت.

در این مراسم، فتحی سرور رئیس کنفرانس پنجم ضمن تحویل ریاست به ادوارد کیوانوکا سیکایدی رئیس مجلس اوگاندا طی سخنانی گزارشی از عملکرد کنفرانس پنجم ارائه کرد.

همچنین محمود اورول قلیچ دبیر کل اتحادیه بین المجالس اسلامی در این مراسم سخنرانی کرد.

در ادامه نیز علی اکبر ناطق نوری مستشار عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی و موسس اتحادیه بین المجالس و کاجوتا موسیوینی رئیس جمهور اوگاندا سخنرانی کردند.

در طول زمان باقیمانده تا پایان نشست مجمع عمومی گروه های کاری و تخصصی تشکیل جلسه خواهند داد.

همچنین پس از نطق سخنرانان در مراسم افتتاحیه از میهمانان اعم از روسای مجالس، روسای هیئت های پارلمانی و سایر اعضای هیئت های پارلمانی حاضر در اجلاس دعوت شد تا با رئیس جمهور اوگاندا عکس یادگاری بگیرند.

کد مطلب 1026324

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