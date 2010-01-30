تکمیل نقشه تراز صوتی تمامی مناطق تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی اظهارکرد: طی سالهای اخیر نقشه تراز صوتی 12 منطقه شهر تهران تهیه و تدوین شد و امسال نیز نقشه تراز صوتی سایر مناطق تهیه و تکمیل خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه عواملی چون نزدیکی مناطق مسکونی به معابر پر رفت و آمد، وجود خودروهای فرسوده در سطح شهر، وجود کارگاهها و ساخت و سازها، عبور خطوط پروازی از بالای سطح شهر، عبور خطوط ریلی از بعضی مناطق و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که آلودگی صوتی به یکی از مهمترین معضلات شهر تهران تبدیل شود، در این میان با بررسی نقشه‌های صوتی می‌توان با ارزیابی وضعیت آلودگی صوتی هر منطقه نقاط بحرانی را تعیین کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه طی سالهای اخیر نقشه تراز صوتی مناطق 1، 2، 3 ،4 ،6 ،7 ،8، 9، 10، 11، 12، 13 تهیه و تدوین شده گفت: تکمیل نقشه تراز صوتی تمام مناطق شهر این امکان را به وجود می آورد که بتوانیم نقاط بحرانی شهر را از نظر وضعیت آلودگی صوتی مشخص کنیم و ضمن اطلاع رسانی به شهروندان، توصیه ها و راهکارهای لازم برای حل معضل آلودگی صوتی در مناطق مختلف را به مسئولان ارایه کرده تا برای کاهش آلودگی صوتی برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد.