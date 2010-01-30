استاندار فارس از کلنگزنی چند پروژه غیرآماده خودداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در برنامه سفر استاندار فارس به شهرستان کازرون سه مراسم کلنگ زنی پیشنهاد شده بود که احمدزاده فقط در محل اجرای این طرحها حضور یافت و ضمن بازدید از این طرحها و اطلاع وی از آماده نبودن زمینه اجرای آنها از کلنگ زنی پروژه ها خودداری کرد.

وی در این خصوص گفت: اعتقادی به کلنگ زنی ندارم و معتقدم باید همه مسئولان به جای اینگونه کارها به دنبال پیگیری و تحقق عملی طرح ها و پروژه ها باشند .



بهره برداری از بزرگترین مجتمع آبرسانی روستایی فارس

به گزارش مهر در سفر یک روزه استاندار فارس به کازرون، بهره برداری از بزرگترین مجتمع آبرسانی روستایی استان فارس آغاز شد .

این پروژه با طول خط انتقال 65 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت و اعتبارات استانی طی مدت پنج ماه به بهره برداری رسیده که در نتیجه اجرای این طرح 19 روستای منطقه دشت برم از توابع شهرستان کازرون با جمعیت بیش از 10 هزار نفر از آب شرب بهداشتی بهره مند شدند .



استاندار فارس در مراسم آغاز بهره برداری از این طرح اظهار داشت: باید با نیت خالص و برای خدا کار کرد و نباید گفت که ما برای فلان پروژه تلاش کرده ایم و باید در فیلمها و عکسها باشیم.

احمد زاده در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان کازرون ضمن حضور در جمع خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و نخبگان شهرستان کازرون به ایراد سخنرانی و بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده توسط آنان پرداخت

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حضور در گلزار شهدای شهر کازرون و ادای احترام به مقام شامخ شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شرکت در جلسه شورای اداری کازرون، برگزاری دیدار چهره به چهره استاندار فارس با جمعی از مردم این شهرستان و رسیدگی به مشکلات آنان در این دیدار از دیگر برنامه های سفر احمدزاده به شهرستان کازرون بود .



حضور در روستاهای کازرون

استاندار فارس در مسیر حرکت خود با حضور در روستاهای پل آبگینه، شهرنجان، سمقان و دوسیران ضمن بازدید از وضعیت این روستاها، در جمع اعضای شوراهای اسلامی و مردم این روستاها حاضر شد و ضمن دیدار و گفتگو با آنان در جهت رسیدگی و رفع مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد .

احمدزاده در جمع اهالی روستای سمغان از توابع شهرستان کازرون، تلاش در جهت کاهش فاصله بین مردم و مسئولان را از ویژگیهای دولت نهم و دهم دانست و گفت: توجه به مناطق روستایی، محروم و کمتر برخوردار و در اولویت قراردادن این مناطق برای ارائه خدمات از دیگر ویژگیهای دولت است

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وی افزود: حضور استاندار و مدیران در بین مردم برای درک صحیح و واقعی از نیازهای مردم و شنیدن درد دلهای آنان است

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نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین در روستای دوسیران از توابع بخش کوهمره شهرستان کازرون نیز حضور یافت و در جمع مردم که در مسجد این روستا حضور یافته بودند، اظهار داشت: در سفرهای شهرستانی تلاش دارم به مناطقی سفر کنم که محرومیتهای آنها بیشتر تا در تصمیم گیریها مشکلات ملموس تر باشند

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وی تاکید کرد: حضور در جمع مردم مناطق محروم را به صورت جدی از مدیران استان میخواهم چراکه خود نیز به رغم حضوری کوتاه در این استان تاکنون از 60 روستا بازدید داشته ام و به 14 شهر و شهرستان سرکشی کرده ام

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حضور و بازدید از پروژه آرامگاه نصرالله مردانی

استاندار فارس در ادامه سفر خود همچنین با حضور در آرامگاه مرحوم نصرالله مردانی از وی به عنوان یکی از مفاخر بزرگ کشور در حوزه شعر و ادبیات دفاع مقدس و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد

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احمدزاده خاطرنشان کرد: خدماتی که مرحوم مردانی به حوزه شعر و ادبیات دفاع مقدس ارائه کرد در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود .

وی در این بازدید از اختصاص اعتبارات فرهنگی به منظور تکمیل طرح احداث فرهنگسرا و آرامگاه مرحوم نصرالله مردانی خبر داد .

استاندار فارس همچنین در این سفر از مرکز درمانی بخش قائمیه از توابع شهرستان کازرون نیز بازدید کرد و به منظور پیگیری رفع مشکلات این مرکز و تسریع در اجرای مصوبه سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران و هیأت دولت در رابطه با احداث یک بیمارستان در بخش قائمیه قول مساعد داد.

شهرستان کازرون در فاصله 122 کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.