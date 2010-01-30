تهیه طرح جامع حریم تهران با محوریت فضای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدصباح الدین متقی افزود: خط حریم، کمربند ایمنی شهر تهران و به عنوان مرکز پشتیبانی تفرجگاهی مردم داخل شهر است و در راستای تهیه طرح جامع حریم برای پایتخت، در گام نخست خط بیرونی حریم به دقت مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس تقسیمات کشوری، تهران حدود 1200 کیلومتر مربع حریم دارد که این مقدار دو برابر محدوده شهر تهران است و در حال تدقیق آن هستیم و با تدابیری که اندیشیده می شود سعی داریم تا حداقل تجاوز به حریم شهر تهران شود.

مدیرکل اداره حریم شهرداری تهران با اشاره به مساحت 600 کیلومتری تهران، گفت: در صورت تصویب شورای عالی شهرسازی، حریم پایتخت در آینده به 6 هزار کیلومتر مربع افزایش خواهد یافت.

متقی با تاکید بر کنترل وضعیت فعلی ساخت و ساز در حریم شهر تهران اظهارکرد: نخستین گام برای حل این مشکل، تدوین طرح جامع حریم تهران است و امیدواریم طرح جامع حریم تهران را با هماهنگی شورای عالی شهرسازی به سرانجام برسانیم.