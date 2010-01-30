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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

متقی اعلام کرد:

تهیه طرح جامع حریم تهران با محوریت فضای سبز

تهیه طرح جامع حریم تهران با محوریت فضای سبز

مدیر کل اداره حریم شهرداری تهران با بیان اینکه تهیه طرح جامع حریم تهران در دست انجام است، گفت: بر اساس تعاریف طرح جامع تهران، حریم تهران صرفا به کاربریهای خدماتی، آموزشی و گردشگری با اولویت فضای سبز اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدصباح الدین متقی افزود: خط حریم، کمربند ایمنی شهر تهران و به عنوان مرکز پشتیبانی تفرجگاهی مردم داخل شهر است و در راستای تهیه طرح جامع حریم برای پایتخت، در گام نخست خط بیرونی حریم به دقت مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس تقسیمات کشوری، تهران حدود 1200 کیلومتر مربع حریم دارد که این مقدار دو برابر محدوده شهر تهران است و در حال تدقیق آن هستیم و با تدابیری که اندیشیده می شود سعی داریم تا حداقل تجاوز به حریم شهر تهران شود.

مدیرکل اداره حریم شهرداری تهران با اشاره به مساحت 600 کیلومتری تهران، گفت: در صورت تصویب شورای عالی شهرسازی، حریم پایتخت در آینده به 6 هزار کیلومتر مربع افزایش خواهد یافت.

متقی با تاکید بر کنترل وضعیت فعلی ساخت و ساز در حریم شهر تهران اظهارکرد: نخستین گام برای حل این مشکل، تدوین طرح جامع حریم تهران است و امیدواریم طرح جامع حریم تهران را با هماهنگی شورای عالی شهرسازی به سرانجام برسانیم.

کد مطلب 1026328

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