به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه‌های دهه فجر استان قم اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال تعداد 302 پروژه مهم شهری‌، عمرانی و فرهنگی از سوی 25 دستگاه اجرایی استان با اعتباری بالغ بر 1700 میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.



وی افزود: از جمله مهمترین این پروژه ها می‌توان به افتتاح 90 پروژه شهری از سوی شهرداری قم، احداث 15 جایگاه سوخت رسانی‌، پروژه گازرسانی به 11جایگاه سوخت رسانی و .. می‌توان نام برد.



موسی‌پور همچنین با اشاره به اهتمام جدی دولت برای آبادانی و شکوفایی استان قم خاطر‌نشان کرد: اعتبارات استانی در قم از 19 میلیارد تومان در سال 83 به 200 میلیارد تومان درسال آینده افزایش خواهد یافت و ما امیدواریم با این بودجه‌های عمرانی بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر در امر خدمت رسانی به مردم شریف قم موفق باشیم.



وی در ادامه در خصوص پروژه انتقال آب به قم گفت: با بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم به نظر می‌رسد که پروژه انتقال آب سرشاخه‌های دز به قم به جهت آن که یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود در سال 90 مورد بهره‌برداری قرار گیرد.



موسی پور همچنین با اشاره به توسعه بسیار شتابان قم پس از انقلاب ابراز داشت: در حالی که در ابتدای انقلاب تنها 158 مدرسه در قم وجود داشت این میزان در حال حاضر به یک هزار و 610 مدرسه رسیده است که البته منحنی ساخت مدرسه در دولت نهم دو برابر دولتهای قبلی بوده است.



وی اضافه کرد: در حالی که قبل از انقلاب تنها پنج دانشگاه یا مؤسسه علمی در قم با کمتر از 780 نفر وجود داشته است این میزان در حال حاضر به رقم 26 دانشگاه و مرکز علمی با حدود 50 هزار دانشجو رسیده است که دراین میان تعداد دانشجویان قم در طول عمر دولت نهم به حدود دو برابر افزایش یافته است.



استاندار قم گفت: در بخش صنعت و معدن تا قبل از پیروزی انقلاب تنها 30 واحد تولیدی و صنعتی در قم وجود داشت در حالی که در حال حاضر این میزان شامل 551 واحد فعال می شود که 170 واحد آن در دولت نهم به بره بردایری رسیده است.



وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که پیروزی انقلاب اسلامی یک پدیده منحصر به فرد در جهان امروز بوده است افزود: این انقلاب پس از گذشت بیش ازسی سال از عمر آن، کماکان دارای همان مؤلفه‌های قدرتمندی است که می‌تواند در مقابل همه فتنه‌های داخلی و خارجی مقاوم و سربلند باشد.



موسی پور خواستار هوشیاری همه جانبه مردم در مقابله با توطئه‌های دشمنان نظام شد وگفت: فتنه اخیر در کشور محصول تجمیع همه نیروهای ضد انقلاب بود که البته با تدبیر مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه، خنثی شد.