راه اندازی دوره دکتری جامعه شناسی در دانشگاه مازندران

حیدر جانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به سابقه و توانمندی گروه علوم اجتماعی از مدتها قبل از سوی اعضای هیئت علمی ، وجود پتانسیل لازم برای پرورش دانشجویان دکتری اعلام شده بود.

وی استراتژی محوری گروه آموزشی علوم اجتماعی را ارتقا هویت علمی گروه ، دانشگاه و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ثمربخش عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد با عناوین مطالعات جوانان و پژوهش علوم اجتماعی ،کمک در تدوین و تالیف کتابهای مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سفارش سمت، تالیف و ترجمه 10عنوان کتاب علمی، انتشار بیش از 60 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر ملی و بین المللی از جمله فعالیتهای گروه طی سالهای اخیر بوده است.

جانعلی زاده به میزبانی و دبیری گروه علوم اجتماعی دانشگاه در برگزاری چهار همایش ملی آسیب شناسی ترویج فرهنگی ایثار و شهادت، همایش ملی ایثار و شهادت فرصتها و چالشها، همایش سراسری طرح مسائل اجتماعی استان و همچنین انجام مقدمات لازم برای برگزاری همایش سراسری بررسی چالشهای اجتماعی امنیتی در سواحل دریای خزر از سال 86 تاکنون اشاره کرد.

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، انتشار سه شماره از پژوهش نامه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران با درجه علمی پژوهشی را از دیگر فعالیتهای این گروه برشمرد و خاطرنشان کرد: هم اکنون یک شماره از مجله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ویژه شمال کشور نیز در حال تدوین در گروه است.

وی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه مازندران گامهای موثری در راستای مسئله یابی مسائل اجتماعی استان و کشور بر پایه تحقیقات علمی انجام گیرد.

گروه آموزشی علوم اجتماعی از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 700 دانشجو از آن فارغ التحصیل شده اند.

هم اکنون 13 عضو هیئت علمی تمام وقت ، کار تدریس و آموزش 357 دانشجو در دو رشته پژوهش گری و مردم شناسی دوره کارشنابسی و سه رشته جامعه شناسی، مطالعات جوانان و پژوهش علوم اجتماعی در دوره کارشناسی ارشد را بر عهده دارند.